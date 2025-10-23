Procuraduría suspendió y abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Barrancabermeja

En horas de la mañana de este 23 de octubre la Procuraduría anunció la apertura de una investigación y la suspensión del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, señalado por presunta participación indebida en política.

¿Por qué fue suspendido el alcalde de Barrancabermeja?

Según el Ministerio Público, el mandatario habría participado en varios actos de campaña de precandidatos al Senado, entre estas personas estaría su esposa.

¿Por cuánto tiempo fue suspendido el alcalde de Barrancabermeja?

Así las cosas, el mandatario local fue suspendido por un periodo de tres meses

“La Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa señaló que, al parecer, el mandatario participó en varios actos de campaña de precandidatos al Senado de la República para la vigencia 2026 - 2030, entre los que se encuentra su cónyuge, Laura Cristina Ahumada García”, señaló la Procuraduría.

Además, la entidad indicó que el alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez “habría hecho varias publicaciones en redes sociales, y utilizado indumentaria con imágenes con el distintivo de campaña de su esposa en varias actividades públicas”.

Con esta decisión la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de esta conducta, establecer si “es constitutiva de falta disciplinaria” y determinar si Vásquez Gómez actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.