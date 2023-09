Profesor en Cúcuta habría acosado a estudiantes a cambio de favores sexuales

Un lamentable y repudiable hecho se registró en Cúcuta en donde un profesor estaría acosando a sus estudiantes en un colegio. En videos conocidos se le escucha al profesor chantajeando a las menores, a quienes les asegura que les garantizará las notas por “su buen comportamiento”.

Docente chantajea a estudiantes

En el audio una menor aseguró:"¿Pero usted si nos va a subir la nota? Y a continuación el docente responde: "Claro que sí, usted parece boba, pues claro que sí, ustedes se están portando bien, a final de año uno les puede ayudar más".

Para las autoridades, ese audio de más de seis minutos sería clave en la investigación que cursa sobre el profesor. La grabación fue hecha por dos estudiantes y en esta se evidencia las insinuaciones que al parecer estaría realizando el docente.

En otro apartado de la grabación una de las menores aseguró: "Y ajá, cómo se va a proceder eso porque es que yo no sé, a mí me da un miedo eso" a lo que el profesor le contestó.” ¿No dijimos que nos veíamos el sábado aquí en el colegio temprano? Yo no sé miremos a ver".

El profesor fue retirado del cargo

Los padres de familia ya tomaron acciones legales en contra del profesor que presuntamente ofrecía mejorar las notas de las estudiantes a cambio de favores sexuales. Sobre el caso, el colegio aseguró que el docente fue retirado del cargo.

“Evidentemente el docente debe ser apartado de la institución educativa por considerarse una situación de riesgo. Se tiene que reportar la madre de familia inmediatamente colocó la demanda allá en la Fiscalía y la Policía de Infancia y Adolescencia”, afirmó Jorge Mantilla, rector de la institución.

La Policía de Infancia y Adolescencia en Cúcuta realiza acompañamiento a las familias y al proceso investigativo en contra del maestro.

“En este momento el audio que grabaron estas dos adolescentes es material probatorio que ya hace parte, tanto de lo penal, como lo disciplinario”, aseguró el comandante (e) de la Policía de Cúcuta, coronal Carlos García.

Y reiteró el policía: “Se han tomado unas medidas administrativas por parte de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de San José de Cúcuta y nosotros en articulación con la Fiscalía para esclarecer este hecho que lamentablemente se presenta con un docente”.

La comunidad educativa les exigió a las autoridades acelerar el proceso contra el docente para evitar que el caso quede impune.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el primer semestre del presente año 11.441 niños en Colombia han sido víctimas de violencia, 6.007 de ellos han estado en casos de abuso sexual.