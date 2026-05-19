¿Dónde hallaron el cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer desaparecida en una estética clandestina en Bogotá?

En horas de la tarde de este 19 de mayo, las autoridades encontraron a un costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, un cuerpo que correspondería a Yulixa Toloza, desaparecida desde el pasado 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de garaje en Bogotá.

Como parte de la investigación a cargo de la Fiscalía, en coordinación con la Sijín de la Policía, las autoridades encontraron un cuerpo abandonado junto a una carretera en Apulo.

En el sitio, unidades de la Sijín realizaron las diligencias de inspección técnica al cadáver antes de trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La información recopilada por los investigadores indica que las coincidencias físicas, las prendas de vestir que llevaba el día de su desaparición y las heridas del procedimiento estético que le realizaron apuntan a que se trataría de Yulixa Toloza.

La dueña de la estética, su pareja y el falso cirujano habrían huido a Venezuela

Las autoridades mantienen la búsqueda de tres personas relacionadas con la desaparición de Yulixa Toloza. Una de ellas es María Fernanda Delgado Hernández, de origen venezolano que figura en registros oficiales como responsable del centro estético.

También es buscado Edinson Torres, pareja sentimental de Delgado y administrador de Beauty Láser, quien mostraba en sus redes sociales una vida llena de lujos.

El tercer señalado es Eduardo David Ramos, el falso cirujano que realizaba las intervenciones quirúrgicas en el establecimiento ubicado en el barrio Venecia, quien, al parecer, no tendría las certificaciones profesionales para realizar este tipo de procedimientos.

De acuerdo con las investigaciones, los tres habrían huido a Venezuela para escapar de las autoridades colombianas.

El vehículo en el que se llevaron a Yulixa Toloza de la estética la noche del 13 de mayo fue localizado en Cúcuta, Norte de Santander. En ese lugar fueron capturadas dos personas, entre ellas el tío de la propietaria de la estética.

Así desapareció Yulixa Toloza tras someterse a una ‘lipo’ en el sur de Bogotá

Yulixa Toloza desapareció el pasado miércoles 13 de mayo, cuando acudió a un supuesto centro médico ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, para practicarse una lipólisis láser.

Las investigaciones señalan que el establecimiento operaba de forma clandestina e ilegal, sin contar con permisos para realizar procedimientos quirúrgicos. Tras conocerse el caso, la Alcaldía Mayor de Bogotá impuso un sello de clausura por 10 días mediante una inspección de policía, mientras que la Secretaría de Salud ordenó el cierre definitivo del lugar.

Las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad muestran a dos hombres sacando a la mujer del establecimiento a las 7:44 de la noche y subiéndola a un vehículo particular. Desde ese momento no se volvió a conocer información sobre su paradero.

Una amiga que acompañó a Toloza durante el procedimiento grabó el delicado estado de salud en el que salió de la intervención. Según el registro, la mujer presentaba la piel amarilla y dificultades para respirar.

Tras el hallazgo de un cuerpo que correspondería con el de la mujer que llevaba seis días desaparecida, Medicina Legal le practicará una prueba de ADN para confirmar plenamente su identidad, aunque todas las características coinciden con la mujer de 52 años.