Lo que sí y lo que no en las ciclorrutas de Bogotá: esto recomiendan las autoridades

Con el paso de los años, la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte alternativo y popular en Bogotá, que cuenta con varios kilómetros de ciclorrutas para facilitar el tránsito de los usuarios.

Sin embargo, las autoridades son enfáticas en las normas que hay que cumplir para proteger la vida de ciclistas y peatones en la capital.

Se estima que diariamente se realizan más de un millón de viajes por los 608 km de ciclorrutas que tiene Bogotá, lo que la ha consolidado como la capital de la bicicleta en Latinoamérica.

¿Qué tipo de vehículos no pueden usar la ciclorruta?

Es por ello que cada vez se hace más importante el respeto por las normas viales, como respetar los carriles y no andar a altas velocidades.

Paulo Rincón Garay, subsecretario de Gestión Jurídica de Bogotá, explicó que en las ciclorrutas solo se permite la circulación de bicicletas, bicicletas asistidas y patinetas.

Además, indicó que está prohibido el uso de ciclomotores, motos u otro tipo de vehículos por estos carriles.

Por ahora, el Distrito está a la espera de la reglamentación que el Ministerio de Transporte deberá expedir en julio de este año, para saber cómo serán las normas de circulación.

Recomendaciones para usar las ciclorrutas

De otro lado, la Alcaldía recomienda planear los viajes con detalle, con el fin de identificar las rutas disponibles por la zona de la ciudad en la que los ciclistas se movilicen.

Además, es importante el uso de luces: blanca adelante y roja atrás. También se sugiere usar prendas reflectivas, evitar el uso de audífonos o celulares, avisar los cruces, evitar zigzaguear y respetar las señales de tránsito.