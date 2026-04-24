CANAL RCN
Colombia Video

Lo que sí y lo que no en las ciclorrutas de Bogotá: esto recomiendan las autoridades

En promedio, más de un millón de viajes se realizan a diario por los 608 km de ciclorrutas permanentes que tiene Bogotá.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
10:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el paso de los años, la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte alternativo y popular en Bogotá, que cuenta con varios kilómetros de ciclorrutas para facilitar el tránsito de los usuarios.

Sin embargo, las autoridades son enfáticas en las normas que hay que cumplir para proteger la vida de ciclistas y peatones en la capital.

Nueva Feria de vivienda en Bogotá 2026: fechas, lugar y cómo acceder a beneficios
RELACIONADO

Nueva Feria de vivienda en Bogotá 2026: fechas, lugar y cómo acceder a beneficios

Se estima que diariamente se realizan más de un millón de viajes por los 608 km de ciclorrutas que tiene Bogotá, lo que la ha consolidado como la capital de la bicicleta en Latinoamérica.

¿Qué tipo de vehículos no pueden usar la ciclorruta?

Es por ello que cada vez se hace más importante el respeto por las normas viales, como respetar los carriles y no andar a altas velocidades.

Paulo Rincón Garay, subsecretario de Gestión Jurídica de Bogotá, explicó que en las ciclorrutas solo se permite la circulación de bicicletas, bicicletas asistidas y patinetas.

Además, indicó que está prohibido el uso de ciclomotores, motos u otro tipo de vehículos por estos carriles.

Cada seis horas se presenta un robo de carros en Bogotá: ¿Qué medidas toman las autoridades?
RELACIONADO

Cada seis horas se presenta un robo de carros en Bogotá: ¿Qué medidas toman las autoridades?

Por ahora, el Distrito está a la espera de la reglamentación que el Ministerio de Transporte deberá expedir en julio de este año, para saber cómo serán las normas de circulación.

Recomendaciones para usar las ciclorrutas

De otro lado, la Alcaldía recomienda planear los viajes con detalle, con el fin de identificar las rutas disponibles por la zona de la ciudad en la que los ciclistas se movilicen.

Además, es importante el uso de luces: blanca adelante y roja atrás. También se sugiere usar prendas reflectivas, evitar el uso de audífonos o celulares, avisar los cruces, evitar zigzaguear y respetar las señales de tránsito.

Importante anuncio sobre obras en la avenida 68 en Bogotá: tramo crucial superó el 70 %
RELACIONADO

Importante anuncio sobre obras en la avenida 68 en Bogotá: tramo crucial superó el 70 %

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

¿Qué pasó con el servicio de luz en Cartagena? Así avanza la normalización tras el colapso eléctrico

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Delincuentes bajaron a un hombre de la moto en pleno atraco y huyeron, pero el GPS los cazó

Bogotá

Cada seis horas se presenta un robo de carros en Bogotá: ¿Qué medidas toman las autoridades?

Otras Noticias

Nairo Quintana

¡Siempre, Nairo! Fulminante ataque del ‘Cóndor’ para ganar etapa en la Vuelta Asturias

Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias tras un fulminante ataque.

Bogotá

Nueva Feria de vivienda en Bogotá 2026: fechas, lugar y cómo acceder a beneficios

Bogotá realizará una feria de vivienda donde los ciudadanos podrán conocer proyectos, acceder a asesoría y opciones de financiación para cumplir el sueño de tener casa propia.

ONU

Estos son los 10 países que concentran la mayor cantidad de personas afectadas por el hambre en el mundo

EPS

Tribunal ordena que Coosalud vuelva a ser administrada por su antiguo representante

La casa de los famosos

Llanto en La Casa de los Famosos: una habitación cerró sus puertas para siempre