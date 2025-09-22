Prohibido maltratar: agentes de tránsito en Ibagué viven un infierno dentro y fuera de la institución

Al despacho de la Alcaldía de Ibagué y otros organismos de control han estado llegando, desde el año pasado, denuncias de agentes de tránsito y sus esposas, que no hayan qué hacer ante los malos tratos que, presuntamente, recibirían del segundo al mando en la institución, el subcomandante Hannson Reina.

“Éramos felices hasta el 1 de abril del 2024, cuando lo nombraron”, recuerda el agente Diego Fernando Sánchez, que tiene registrados en video sus desacuerdos con el subcomadante, que, según dijo: “Me ha cogido delante de otros compañeros para agredirme verbalmente, maltratarme, menospreciarme y decirme que me vaya”.

Pero Diego no es el único que ha tenido desacuerdos con el subcomandante. Otros agentes insisten en que suele imponer castigos en contra de quienes se quejan por sus majeo del personal o han pensado en renunciar.

“Los castigos, básicamente, son dejarlo a uno al rayo del sol, entre seis y 10 horas (…) uno no tiene derecho a entra al baño o tomarse una botella con agua, porque ellos dicen que van a hacerte un reporte por abandono del cargo”, señaló el agente Javier Buriticá González.

Al que se suma el uniformado Jarbey Andrés Vergara al denunciar que Reina “tiene preferencia por un grupo de personas, a los que les llaman los intocables y son leales a él, cuando todos tenemos que rotar, cuando tiene que haber una circulación por los puestos de trabajo.”

¿Qué dice el subcomandante Reina?

Reina atribuye el descontento de sus subordinados a cambios que, supuestamente, han venido implementándose en la institución:

“A los agentes de tránsito a nivel nacional se les exige una actividad profesional y que se adecuen a todas las labores que nosotros debemos cumplir con la comunidad”.

Además, sugiere que la ubicación en los distintos puntos de trabajo responde a las habilidades de cada agente: “Provoca cierta desmotivación en las personas que, quizás, vienen desarrollando labores de otra manera, pero hay que dejar claro que estas exigencias se hacen en el marco de la Ley, respetando los derechos (…) hay personas que tienen talento para unas cosas y otras no tanto”.

Agente de tránsito intentó quitarse la vida por presunto hostigamiento en la institución:

Entre los más afectados se encuentran el agente Juan Gabriel Moreno y su familia.

En algún punto, desde que Reina subió al puesto de subcomandante, empezó a sentir que lo trataba como a su peor enemigo y ante reclamos y regaños empezó a cuestionarse, a preguntarse “si todo lo hacía mal, si las cosas no salían bien porque tenía un problema”.

Pero la gota que derramó el vaso fue encontrarse en la primera semana de junio con que otra persona había sido designada a su lugar de trabajo. Entonces y, de acuerdo con su abogado, Armando Escobar: “El agente de Moreno intentó quitarse la vida con veneno para ratas, precisamente, a raíz de esa presión desmedida, esa persecución laboral por parte del presunto acosador”.

Pero insiste, al igual que sus compañeros, que “lo más grave de todo es que este hecho ya lo conoció la Procuraduría, la Personería de Ibagué, la dirección de control interno disciplinaria, la Alcaldía y no han tomado cartas en el asunto”.