¿Prohibir parrillero en las motos en Bogotá? Galán lo evalúa, pero dice que no es eficaz

Este 17 de febrero, la Alcaldía de Cali extendió por un año más el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre en la ciudad, asegurando que es una medida clave para combatir crímenes de alto impacto como hurtos y homicidios.

Ante esta noticia, el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue consultado sobre la posibilidad de hacer lo mismo en la capital del país, considerando que hay un gran problema de inseguridad y esto podría ser conveniente para la ciudadanía. En diálogo con La FM de RCN Radio, el mandatario dio a conocer su postura.

¿Qué dice Galán sobre restringir el parrillero hombre en Bogotá?

Inicialmente, el alcalde comentó que si bien es una idea que se puede evaluar por zonas y no para todo el territorio, dejó claro que cuando se implementó esta medida en años anteriores, no se demostró que existiera eficacia.

"Hay estudios que indican que no ha sido eficaz esa medida para enfrentar una problemática de seguridad. Yo no descarto analizar si se puede hacer eventualmente en algunos puntos. Vamos a analizarlo, pero dependerá de un estudio técnico, no de una opinión", dijo inicialmente.

Además, asegura que hay que considerar varios factores. "En Bogotá hay más de 100.000 familias que se mueven en moto. Tiene que ser una medida efectiva. No descarto analizar esa figura nuevamente, hay estudios que demuestran que no ha sido efectiva cuando se ha aplicado y si se hace es porque tiene que funcionar".

¿Cómo le fue a Bogotá con la restricción al parrillero hombre?

En la administración de Claudia López, se aplicó esta medida para la restricción de circulación de motos con parrillero hombre durante horario nocturno, lo cual se mantuvo durante varios meses generando gran molestia en los usuarios de motocicletas en la capital.

De acuerdo con la alcaldesa de ese entonces, la medida fue favorable para la seguridad en la capital, pero se llegó a un acuerdo con los motociclistas para brindar apoyos a la ciudad en esta materia, considerando que había varios afectados, principalmente trabajadores de transporte en aplicaciones.