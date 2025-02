"Las obras del Metro no se van a detener ni un solo día": Galán sobre recursos de las vigencias futuras

El pasado 27 de enero, el Gobierno Nacional anunció una serie de aplazamientos presupuestales para diferentes proyectos en el país, incluyendo el Metro de Bogotá. De acuerdo a lo que reportan desde la Alcaldía, esto podría representar incumplimientos en las vigencias futuras, unos recursos vitales para la financiación de esta megaobra.

El alcalde Carlos Fernando Galán le recordó al Gobierno Nacional que esos pagos son compromisos adquiridos desde hace varios años, pero también indicó que la ciudad está gestionando por su cuenta el dinero que se necesita, en caso de que no se desembolse como está pactado entre Bogotá y la Nación desde el año 2017.

Bogotá garantizará que no se frene la obra del Metro: Galán

En diálogo con La FM de RCN Radio, el alcalde Galán aseguró que así se mantenga el aplazamiento o incluso se comience a hablar de un recorte, las obras no se van a detener ni un solo día hasta que el Metro de Bogotá sea entregado.

"A la fecha el Gobierno Nacional está al día con lo que le corresponde en tema de vigencias futuras (...) En el caso donde el Gobierno decidiera no aportar esos recursos bien sea porque los aplaza o más grave aún porque los recorta, en Bogotá estamos preparados para garantizar con cupo de endeudamiento propio que ese proyecto no se pare ni un solo día", comentó.

Galán señaló que recortar esos recursos sería un problema legal grave para el Estado, pero que están preparados en caso de esa eventualidad. Asimismo, dice que los intereses harían más costosa la obra, pero se "hará los que sea necesario" para sacar adelante el proyecto.

¿Qué medidas jurídicas se pueden tomar en caso de que el Gobierno Nacional incumpla con los recursos del Metro?

"Una decisión de esas provocaría un incumplimiento de largo aliento. Eso es un compromiso que se adquirió en el año 2017 y tiene que cumplirse, no es cierto que eso sea debido a que no se aprobó la Ley de Financiamiento el año pasado, no tiene sentido porque fue un compromiso adquirido previamente".

RELACIONADO Habilitan paso vehicular por el deprimido de la calle 72 de Bogotá

"Tenemos una diversidad de opciones que estamos analizando, pero por ahora están al día. Estamos analizando todas las fórmulas jurídicas para no descartar ninguna para exigirle a la Nación que cumpla su compromiso, pero nos preparamos incluso si esas medidas legales se demoran", explicó el mandatario.