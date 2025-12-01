CANAL RCN
Colombia

Promesa del fútbol colombiano murió ahogado: su padre también falleció cuando intentó rescatarlo

El joven futbolista estaba a punto de viajar a Argentina para unirse a San Lorenzo cuando perdió la vida en un pozo turístico del municipio de Tuchín, Córdoba.

Joel David López futbolista sucreño (1)
FOTO: Suministrada | Freepik

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
06:57 a. m.
El fútbol colombiano está de luto tras confirmarse la muerte de Joel David López Solano, un talentoso futbolista de 16 años que falleció junto a su padre, Orangel López Vaquero, en un trágico accidente ocurrido en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre en un balneario natural conocido como Poza del Peñón, una especie de piscina natural que se forman sobre el cause del arroyo Petaca, donde ambos se ahogaron tras un intento desesperado de rescate.

Al parecer, el joven futbolista se estaba ahogando y su padre intentó salvarlo, pero ninguno de los dos pudo sobrevivir. Estos hechos habrían ocurrido ante la mirada del hermano menor de Joel David, un niño de apenas 7 años de edad.

¿Quién era Joel David López Solano?

Joel David, considerado una joven promesa del fútbol nacional, había demostrado disciplina y talento en su paso por el Club Santa Fe de Sincelejo y en las divisiones juveniles de Envigado FC.

Su proyección lo había llevado a ser observado por clubes internacionales, y su viaje a Argentina, previsto para el 29 de noviembre, tenía como destino una potencial incorporación a San Lorenzo de Almagro.

De acuerdo a lo relatado por la madre del joven jugador, Nelly Solano, ya estaban los tiquetes comprados para este nuevo paso en su carrera. "Los tiquetes quedaron comprados. Ya todo estaba listo para viajar. Joel estaba muy feliz, no hablaba de otra cosa", comentó al medio Río Noticias.

Actos fúnebres tras el accidente que enlutó al fútbol sucreño

En la tarde de este martes 11 de noviembre se llevaron a cabo los actos fúnebres tras la muerte de padre e hijo en un trágico accidente. Joel David y su padre, fueron sepultados en el cementerio de la comunidad 'El Roble' cerca de Castilleral, comunidad donde residían las víctimas.

Joel David López futbolista sucreño
FOTO: Suministrada

Personas cercanas a la familia y quienes estuvieron presentes en el proceso formativo del joven jugador se hicieron presentes en este lugar para darles el último adiós.

