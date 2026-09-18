La JEP llamó “asfixia económica” la propuesta de pasar $100.000 de su presupuesto a la Rama Judicial

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, rechazó categóricamente la propuesta del senador Enrique Gómez de transferir $100.000 millones del presupuesto para el funcionamiento del tribunal hacia el Consejo Superior de la Judicatura.

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La iniciativa, que cuenta con el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella, ha generado una fuerte controversia sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia. Alejando Ramelli, presidente de la JEP, se refirió al tema:

Se evidencia una estrategia de asfixia económica para impedir el funcionamiento, la propuesta apoyada por el presidente de la República afectaría de forma directa el cumplimiento de las funciones.

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JEP denuncia que estarían buscando impedir su funcionamiento

De acuerdo con Ramelli, esta no sería una propuesta aislada. Se refirió a un patrón de acciones coordinadas:

Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno del Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.

La propuesta del senador Enrique Gómez buscaría reasignar recursos significativos del presupuesto de operación de la JEP hacia la Rama Judicial.

Esta transferencia de fondos, según Ramelli, comprometería directamente la capacidad del tribunal para cumplir con sus funciones de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

JEP pide que se mantengas las garantías presupuestales

Ante esta situación, Ramelli hizo un llamado a la comunidad internacional para frenar lo que denominó una iniciativa de desmantelamiento financiero.

El presidente de la JEP solicitó garantías para que se mantengan los recursos indispensables para la operación del tribunal.