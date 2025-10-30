Lo que hoy en Bogotá comenzó como una movilización de motociclistas terminó convirtiéndose en una parálisis de la ciudad, luego de que una multitud de profesores se uniera a las protestas en el norte y centro de la capital.

Las concentraciones afectaron varias de las principales vías y dejaron sin transporte a cientos de miles de ciudadanos.

Protesta de profesores se unió a las manifestaciones que tienen paralizada a Bogotá

Desde el centro de monitoreo de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades hicieron seguimiento en tiempo real a la situación en los diferentes corredores viales.

En las pantallas se observaban las aglomeraciones que se formaron en puntos como la Autopista Norte con calle 100, la calle 13 con carrera 50, la Troncal Sur y la carrera séptima con calles 40, 32 y 60, donde avanzaban grupos de docentes y motociclistas.

Aunque las manifestaciones tenían orígenes distintos, ambas coincidieron en horario y recorrido, provocando bloqueos intermitentes y graves afectaciones al transporte público.

Transmilenio reportó más de 600.000 usuarios perjudicados, especialmente en las troncales Caracas, Séptima y Calle 13, donde fue imposible mantener la operación normal.

La movilización de los profesores, que marchaban con pancartas y consignas sobre mejores condiciones laborales, avanzó por la carrera séptima hasta llegar al centro de la ciudad.

A su paso, el tráfico se detuvo completamente, y miles de personas tuvieron que caminar largas distancias ante la falta de buses y taxis disponibles.

¿Qué dicen los afectados por las manifestaciones?

Uno de los ciudadanos afectados expresó:

A mí me pareció un poquito absurdo porque hay mucha gente que transportamos la pareja en la motica para el trabajo.

Otro agregó:

Son medidas muy drásticas realmente, pero yo veo que está complicado el transporte hoy. El 80% de las motos son de trabajo, y esto afecta la economía de la ciudad.

Mientras tanto, en sectores como Corferias, Chapinero y Teusaquillo, las vías permanecieron cerradas por momentos debido al paso de los manifestantes.

El grupo UNDEMO y unidades de la Policía de Tránsito se desplegaron en diferentes puntos para intentar mantener la movilidad y prevenir alteraciones al orden público.

Desde el centro de control de la Policía de Bogotá, decenas de uniformados continúan observando las cámaras de seguridad para identificar cualquier foco de alteración.