EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas por las manifestaciones

Desde horas de la madrugada de este jueves 30 de octubre, Bogotá enfrenta una compleja jornada de movilidad en medio de manifestaciones que se desarrollan de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad.

Los bloqueos, protagonizados por motociclistas, se producen en protesta contra las restricciones impuestas por la Alcaldía para el fin de semana de Halloween.

La medida, según dicen, busca prevenir tragedias durante este puente festivo, argumentando que en los últimos tres años se han registrado hasta 16 muertes relacionadas con siniestros viales en esas fechas.

EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas

SIGA AQUÍ LA ACTUALIZACIÓN

9:35 a.m.

Inician operación las estaciones transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas. Se retoma alimentación en Portal Américas.

Se cierran las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo

Está suspendida la Alimentación en Portal del Sur

9:05 a.m. | Entran nuevamente en operación varios servicios

Las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central , Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas inician operación. Y, entra nuevamente a operar alimentación en Banderas.

Persisten cerradas las estaciones transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas y continúa suspendido la alimentación en Portal Américas.

8:54 a.m. | Estas estaciones continúan cerradas

Siguen sin operar las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo

También persisten cerradas las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central , Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas, transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas.

7:50 a.m. | Se suspenden servicios desde el Portal Sur

Dejan de operar las estaciones: Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo. Suspenden Alimentación en Portal del Sur

7:25 a.m. | Continúan los desvíos y cierres en estaciones de Transmilenio

Av Américas con carrera 49: por bloqueos sobre el corredor, continúan los servicios zonales con desvíos y la flota troncal avanza con retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49.

Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali: Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, rutas zonal continúan desvíos.

Estaciones de Transmilenio cerradas: Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central , Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas, transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas.

Sin servicio de alimentación en Portal Américas y Banderas.

Carrera 79 con Calle 39a sur: siguen activos los desvíos en servicios de TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos.

Carrera séptima con calle 32: los servicios de buses zonales continúan con desvíos sobre el sector.

Autopista sur con Av. Villavicencio: continúan los desvíos de la flota zonal en el sector.

Usuarios afectados: 331.308

7:15 a. m. | Av. Américas con Carrera 49 y Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali

A esta hora se intensificaron los bloqueos afectaron el corredor de la Avenida de las Américas. Los servicios zonales tuvieron que implementar nuevos desvíos, y la flota troncal comenzó retornos en la Calle 13 con Carrera 49.

Estaciones de Transmilenio cerradas: Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera–Plaza Central, Marsella, Américas con Boyacá, Mandalay, Banderas, Transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio Bonito y Portal Américas.

Asimismo, se suspendió la operación de alimentación en Portal Américas y Banderas.

6:45 a. m. | Autopista Sur con Avenida Villavicencio

A la misma hora, otro grupo de motociclistas se tomó la vía, afectando la movilidad de la Autopista Sur. La flota zonal tuvo que desviar su tránsito para evitar el punto del bloqueo.

6:43 a. m. | Carrera Séptima con Calle 32

Minutos después, un nuevo grupo de manifestantes bloqueó este corredor. Buses zonales tuvieron que modificar su recorrido y se reportaron retrasos.

6:41 a. m. | Carrera 79 con Calle 39A Sur

Motociclistas interrumpieron el paso de vehículos y generaron congestión en toda la zona. Por la situación, TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos activaron desvíos para continuar con la operación de manera parcial.

¿Por qué hay protestas en Bogotá?

Los motociclistas aseguran que las restricciones impuestas por la Alcaldía afectan directamente su trabajo y limitan el derecho a la movilidad.

La medida, vigente desde este jueves 30 de octubre hasta el lunes festivo 3 de noviembre, prohíbe que las motos circulen con parrillero las 24 horas del día y restringe el tránsito total de motocicletas en horario nocturno, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Entre las vías donde se implementarán controles más estrictos están la Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Primero de Mayo, Américas, Suba, Calle 26, Calle 80, Carrera Séptima, Carrera 68, Calle 13, Guayacanes, Esperanza, Villavicencio, Circunvalar, Calle 53, Calle 63 y Carrera 60.

Excepciones de las restricciones a motocicletas en Bogotá

De la medida estarán exentas las motocicletas que cumplan funciones específicas, como el transporte de personas con discapacidad, las que prestan servicios de mensajería o domicilios debidamente identificadas, las pertenecientes a empresas de servicios públicos, las de la Fuerza Pública, SITP, servicios diplomáticos, organismos de emergencia, caravana presidencial o empresas de seguridad privada.