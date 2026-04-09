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Protesta de taxistas generó caos y disturbios en el aeropuerto El Dorado

Miles de personas se vieron afectadas por los bloqueos y disturbios ocurridos durante la protesta de taxistas en El Dorado.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
07:22 a. m.
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Por lo menos 30.000 personas se vieron afectadas por las recientes protestas de taxistas en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

Los hechos iniciaron sobre la tarde del miércoles 8 de abril y terminó casi a la medianoche en medio de fuertes enfrentamientos entre taxistas y agentes de la UNDMO.

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Por varias horas estuvo bloqueado el paso de vehículos y buses que llegan hasta la terminal aérea, afectando a miles de personas con vuelos programados.

Nuevamente, la inconformidad de los taxistas radica en el servicio prestado por las plataformas de transportes, las cuales califican de ilegales y de quitarles el trabajo.

Además, durante las manifestaciones, pidieron al alcalde Galán rectificar las declaraciones en las que aseguró que una gran cantidad de conductores “son delincuentes”.

Enfrentamientos de taxistas y la UNDMO

En medio de las operaciones para levantar los bloqueos, los conductores protagonizaron peleas y fuertes disturbios en contra del antiguo escuadrón antidisturbios.

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En videos que circularon a través de redes sociales quedó evidenciado que usaron, incluso, los conos de señalización para lanzarlos a los uniformados.

Para controlar el caos, la UNDMO tuvo que usar aturdidoras, en busca de poder dispersar la manifestación.

Normalidad en operación de El Dorado

En la mañana de este jueves 8 de abril, el aeropuerto El Dorado amaneció operando con normalidad, según información proporcionada por la Aeronáutica Civil, y con fuerte presencia de las autoridades con el fin de prevenir nuevos bloqueos.

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Sin embargo, las autoridades aéreas enviaron un mensaje a los viajeros para que lleguen con tiempo a la terminal, pues a lo largo del día podrían presentarse nuevas movilizaciones sobre la calle 26.

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