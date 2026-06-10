Proyecto contra la ablación fue aprobado en el Congreso: espera ayudar a las mujeres Emberá

En un avance histórico en la protección de niñas, adolescentes y mujeres en Colombia fue aprobado en el Congreso de la República el proyecto de ley que prohíbe la ablación o mutilación genital femenina.

Según explicó en diálogo con Noticias RCN la ponente y representante Alexandra Vásquez, el proyecto de ley "Niñas sin ablación", que pasa a sanción presidencial, “es un proyecto para la prevención y atención con el que esperamos ayudar a las niñas, principalmente, de la comunidad Emberá, para evitar que sigan siendo sometidas a esta práctica. Es un proyecto que crea una política pública para brindarles herramientas”.

Según la también representante y ponente Jennifer Pedraza, la ablación o mutilación genital femenina, con cortes o quemaduras, no es una práctica autóctona de las comunidades indígenas colombianas, pero llegó al país en la época de las colonias y sigue afectando a las mujeres en distintas regiones.

De hecho, “en Colombia se tiene un registro de cerca de 90 o 93 casos de mutilación femenina en 2023, pero todas estas cifras son un subregistro porque en Colombia no hemos tenido una política pública para medir la mutilación genital femenina, prevenirla, educar alrededor de ella y erradicarla, siempre de manera respetuosa con las comunidades indígenas”.

Mujeres de las comunidades indígenas estuvieron detrás del proyecto:

El proyecto, según la representante y ponente Carolina Giraldo, “nace en Pueblo Rico, Risaralda, el municipio donde, en el año 2007, por primera vez, salió a la luz pública que existía la mutilación genital femenina en Colombia. De allá son las primeras mujeres en decirnos que era una práctica que querían erradicar de sus comunidades y luego trabajamos con las lideresas de la gran nación Emberá, en un proyecto de ley con un enfoque intercultural y enfoque de género”.

Fueron las mujeres de comunidades indígenas las que alzaron la voz y buscaron apoyo en el Congreso para redactar el proyecto de ley y participar de los debates, en los que fue bien recibido.

Según Pedraza, ellas “ya habían venido dando esa batalla cultural en sus comunidades, sin el respaldo del Estado colombiano, y es lo que queremos cambiar, que aparezca el Estado colombiano para saldar una deuda histórica y apoyarlas en la tarea de erradicar la ablación”, y precisó:

“El proyecto no crea un delito, no es una perspectiva punitivista, porque, cuando lo hacemos, el fenómeno se mete bajo el tapete y muchas ni siquiera sienten la necesidad para denunciarlo”.