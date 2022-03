¿Se termina la participación de expresidentes en la política? Proyecto de ley busca acabarla

Los senadores Antonio Sanguino e Iván Marulanda están impulsando un proyecto de ley que buscaría acabar con la participación de los expresidentes en la política nacional.

La idea de los senadores es promover en el Congreso un proyecto de ley encaminado a prohibir que los exmandatarios se involucren n en asuntos políticos luego de dejar sus funciones en la Casa de Nariño.

Sanguino y Marulanda consideran nefasto para la democracia que los dirigentes sigan participando en procesos electorales, cuando lo que deberían hacer es retirarse de este tipo de actividades, lo cual también les impediría ser jefes de las colectividades.

“Hemos acordado con mi amigo y colega Iván Marulanda presentar un proyecto de ley que prohíba a los expresidentes participar en política y presidir partidos políticos (...) Los expresidentes no concurren a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores porque siempre están peleando entre ellos y no pueden cumplir una labor de consejeros de Estado. Además, tampoco asisten porque están en la política partidista y no piensan con sentido de Estado y de sociedad, como deberían hacerlo en uso de su buen retiro”, indicó Sanguino.

Para el legislador de la Alianza Verde, a Colombia le tocará aguantarse alrededor de 40 años al presidente Iván Duque cuando termine su mandato. “Además de que hizo un pésimo gobierno, será un pésimo expresidente no dejando gobernar al que sigue, así que hay que ponerle un tatequieto a nuestro sistema político”, manifestó.

Expresidentes activos en la política

Actualmente, tres expresidentes de la República tienen una activa participación en la política nacional. César Gaviria es el director único del partido Liberal; Álvaro Uribe, aunque no dirige el Centro Democrático, sí actúa como su jefe político, y Andrés Pastrana no preside el partido Conservador pero sí es su jefe natural.