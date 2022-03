No habrá licencia por muerte de mascotas: plenaria de la Cámara rechazó la iniciativa

Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara por el Partido Liberal, fue quien propuso el proyecto para los trabajadores que hayan perdido a su mascota. La iniciativa fue aprobada inicialmente por los 14 miembros de la comisión. Sin embargo, los argumentos en contra de esta idea llevaron a la modificación de algunos puntos y, como resultado de ello, se incluyó la muerte de una mascota como parte de las situaciones de calamidad doméstica. Esto le permitía al empleador decidir si otorgaba dicha licencia y definir el número de días que tendría el trabajador.

Además, el texto establecía que el trabajador podía obtener la licencia por máximo dos mascotas, y cuando se tratara de animales que previamente hubiese registrado en su trabajo. Pese a los ajustes, la plenaria de la Cámara rechazó la iniciativa y mantuvo su posición respecto a lo contraproducente que podía ser crear una nueva licencia. Frente a esto, los representantes Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, y Germán Navas Talero, del Polo Democrático, se refirieron al tema y afirmaron que la licencia podría promover nuevas obligaciones a los empleadores, lo que generaría un impacto negativo en la generación de empleo del país.

“Mi preocupación es frente a este proyecto. Entiendo el impacto que genera la muerte de una mascota en la familia, pero no sé si estamos siendo conscientes de que cada día que pasa le estamos poniendo más cargas y obligaciones a los que generan empleo”, señaló Gabriel Vallejo

Por su parte, Germán Navas afirmó que no es posible “recargar al patrón con obligaciones como estas. No se puede. Va a golpear al pequeño empresario. Soy de la bancada animalista, pero no se justifica darle una licencia”.

Otros representantes, como César Lorduy y José Daniel López, también rechazaron el proyecto apelando a los mismos argumentos. Como resultado de esto, la plenaria fue enfática en rechazar el documento, pese a las modificaciones que previamente se habían realizado.