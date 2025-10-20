Le ponen fecha a la entrega de importante puente que beneficiará a miles en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá reveló que la construcción del puente vehicular de la calle 153 con autopista Norte llegó al 62.49% de avance.

La obra como tal hizo parte del acuerdo de valorización 724 de 2018 y es responsabilidad del Consorcio Vial Colombia 2021, el cual está distribuido por tres empresas: Inzignia Construction (34%), CASS Constructores S.A.S. (33%) y Solarte Nacional de Construcciones S.A.S. – Sonacol (33%).

Puente de la calle 153 con AutoNorte llegó a más del 62%

El puente tendrá 363 metros y tendrá una anchura de 20.45 metros. Con respecto a la estructura, está contemplado de que tenga tres carriles vehiculares y uno para peatones/ciclistas.

Durante los últimos meses, los avances han ido a alta velocidad. Muestra de ello es que, a inicios de junio, la obra estaba en 48.48%. Es decir, en menos de seis meses, el proyecto avanzó 14.01%. Cabe mencionar que en enero de 2024, el puente estaba en un 11.23%.

Con la puesta en marcha de la obra, más de 800 mil ciudadanos tendrán beneficios en la movilidad. En los planes del Distrito, el puente será entregado en el cuarto trimestre (octubre, noviembre o diciembre) de 2026.

Alrededor de 187 funcionarios están a cargo de la obra. Cabe mencionar que tuvo retrasos por culpa del contratista, según lo mencionado por la alcaldía. Por causa de eso, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) está adelantando un proceso sancionatorio por más de 243 millones de pesos.

Cifras de la Contraloría de Bogotá apuntan que el valor de la obra, incluyendo el total y la interventoría, es de $64.068.218.811. Recientemente, comenzó la fundida de la oreja occidental y la dovela de la estructura. La oreja conectará el puente con la autopista Norte.

Imágenes del puente

Obras en el puente de la calle 153 con AutoNorte. Foto: IDU.

Obras en el puente de la calle 153 con AutoNorte. Foto: IDU.

Obras en el puente de la calle 153 con AutoNorte. Foto: IDU.

Obras en el puente de la calle 153 con AutoNorte. Foto: IDU.