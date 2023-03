En video: los puntos que estarían acordando en Caquetá tras secuestro de policías

Después de la polémica por las declaraciones del ministro del Interior en la que desconoce el secuestro y habla de un cerco humanitario, Noticias RCN conoció nuevos detalles de los temas que trataron allí en la mesa de conversación que se instauró con el Gobierno.

En las últimas horas se conoció un nuevo video de aquella reunión en la que se lee un comunicado de varios puntos sobre los temas que se habrían discutido en esa mesa en la que participaron además de representantes campesinos e indígenas, el ministro del interior Alfonso Prada y la ministra de Minas Irene Vélez, acompañados además de la Defensoría del Pueblo.

Allí quien sería Julián Rivera, asesor del despacho del Ministerio del Interior lee un comunicado con puntos de análisis en estas conversaciones que aún continúan, se habla por ejemplo del contrato del gobierno con Emerald Energy y otras pretensiones de la comunidad.

Puntos que estarían acordando en el Caquetá

En el video se escucha a Julián Rivera indicar que Invías recibirá las propuestas de las obras de la comunidad en el marco del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, la disponibilidad del recurso de dicho programa para el departamento del Caquetá. Meta y Guaviare. Además, en el comunicado que está leyendo indica que se iniciará la pavimentación de la vía San Vicente del Cagua, Los Pozos, por fases, la primera fase iniciará con la pavimentación de los primeros 10km en un término no mayor a seis meses, adicionalmente en el término de los seis meses se terminarán los estudios y diseños de los 32km faltantes.

Entre los puntos mencionados en esta conversación se encuentra también:

El Gobierno Nacional elevará la solicitud ante la autoridad ambiental pertinente para la expedición del permiso de licencia temporal de explotación de minas de asfalto con la propuesta de que dicha concesión sea para las organizaciones sociales en coordinación por los entes territoriales. El Gobierno Nacional revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de hidrocarburos de la empresa Emerald Energy. El Gobierno Nacional elevará conversaciones del más alto nivel con la embajada china y la empresa Emerald Energy para buscar una salida al conflicto. Se establecerá un esquema de asociatividad entre las organizaciones sociales, el Gobierno Nacional y los entes territoriales para el descongelamiento de los recursos de regalías por municipio productor con el apoyo del Ministerio del Interior.

Por otra parte, en las últimas horas en esta misma reunión el ministro del interior utilizó un calificativo o adjetivo para referirse a lo ocurrido en san Vicente del Caguán esta semana con el grupo de policías, mientras que Alfonso Prada señala que se trató de "un cerco humanitario de un grupo de campesinos", otros sectores rechazaron estas afirmaciones y señalaron que es un secuestro masivo.

Lo que dijo Prada y lo que responden sus detractores

‘‘Yo quisiera defender ante el país y la opinión pública, que aquí hubo efectivamente como ocurre en muchas partes del país una movilización social de campesinos que hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa..’’ indicó Alfonso Prada.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal señaló:

‘‘No ministro Prada, no relativice los actos delictivos que todos los colombianos vimos en los videos, degollar un policía no es un acto distinto a barbarie, lesa humanidad. Lo que han hecho a demás con un miembro de la fuerza pública, que tiene un estatus especial, la consideración es distinta así no tuviera el uniforme. No convierta lo que todos vimos en acciones humanitarias, no fue un cerco humanitario’’.

Por otro lado, Jhon Marulanda, presidente de Acore, manifestó:

‘‘El cerco humanitario del ministro de Gobierno Alfonso Prada es una bellaquería, ni mas ni menos que un degollado policial, un subintendente, 75 policías secuestrados y tres o seis miembros de Emerald Energy secuestrados es el balance de esta actividad delictuosa del día de ayer’’.