Estos son los cambios que se estarían cocinando en la nueva reforma laboral

Este lunes se presentará ante la Comisión Cuarta del Congreso una ponencia mayoritaria sobre la reforma laboral.

La propuesta surge tras semanas de discusiones entre diversos sectores políticos y representa un esfuerzo por avanzar en una versión que logre consensos sin necesidad de acudir a la consulta popular promovida por el Gobierno Nacional.

Aunque el documento completo aún no es público, ya se conocen varios de los puntos centrales que incluiría la nueva redacción.

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios partidos, tanto oficialistas como de la oposición, y propone ajustes en temas que han generado controversia en los últimos meses. Entre ellos se destacan:

Los impulsores de la reforma consideran que estas disposiciones pueden representar un avance en materia de derechos laborales. No obstante, hay una preocupación de fondo: estos beneficios no cobijarían a la mayoría de trabajadores del país.

El analista Juan Manuel Tafur, invitado a La Mesa Ancha explicó que gran parte del empleo en Colombia es generado por microempresas, que suelen estar por fuera del marco formal.

La informalidad, entendida como la ausencia de aportes a seguridad social, el no cumplimiento de las obligaciones del derecho laboral y la evasión del sistema tributario, sigue siendo la norma para más de la mitad de los trabajadores colombianos.

Y la tendencia no mejora. Según Tafur, en el último trimestre de 2024, la informalidad era del 56%. Para el primer trimestre de 2025, ya alcanza el 57%.

Ahora, si bien, el articulado completo aún no ha sido divulgado oficialmente, personas cercanas al proceso aseguran que el texto incluye algunas disposiciones pensadas para favorecer a las microempresas. Aún así, los detalles no han sido revelados.

El analista Julio Iglesias criticó el enfoque de la reforma y cuestionó que ni la propuesta del Gobierno ni la versión que avanza en el Congreso atacan la raíz del problema:

El principal problema de los trabajadores en Colombia no es que les paguen un recargo nocturno de una hora o dos horas. El problema fundamental del 60% de los trabajadores que no tienen un contrato formal es que no tienen ninguna garantía. Si se enferman, no les pagan incapacidades, no hay derecho a vacaciones. Ese es el gran problema, que es la informalidad.