Investigan presuntos nexos de alias Papá Pitufo con el DNI por medio de tráfico de influencias

La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre una presunta red de tráfico de influencias que habría vinculado a alias Papá Pitufo, señalado líder de actividades de contrabando, con funcionarios de alto nivel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y otras entidades del Estado.

De acuerdo con la investigación, Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Congreso capturado el mismo día de las elecciones, habría actuado como intermediario clave para facilitar estos contactos; así lo explicó la Fiscalía:

Logra que a Galvis lo contacten con la Dirección Nacional de Inteligencia. Allí es donde le reciben la denuncia por los hechos de corrupción en Polfa, Cartagena.

Los nexos de ‘Papá Pitufo’ y el DNI

La investigación señala que desde 2023, Gómez Castro estableció relaciones con funcionarios de múltiples entidades gubernamentales. El excandidato se habría encargado de "vincular a alias Papá Pitufo con altos funcionarios del Gobierno Nacional en entidades como la DNI, la Policía y la CIA", según los elementos probatorios presentados por el ente acusador.

Los presuntos acercamientos no se limitaron a la DNI. Las audiencias revelaron que Gómez Castro también intentó establecer contactos en la DIAN.

"El director nacional de la DIAN para ese entonces, en el año 23, el doctor Luis Carlos Reyes Hernández tenía algún prestigio político y eso es lo que abre puertas para que Diego Marín Buitrago acceda a ese servidor público de alto nivel", indicó la Fiscalía.

Los involucrados en el tráfico de influencias de ‘Papá Pitufo’

El caso involucra a seis personas capturadas: el excandidato al Senado y cinco policías detenidos el mismo día de las elecciones. Según la acusación, estos últimos habrían facilitado las operaciones de la red delincuencial a cambio de beneficios económicos.

La Fiscalía imputó a Gómez Castro el delito de tráfico de influencias, mientras que a los cuatro policías capturados se les imputaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

Estos cargos señalan la presunta participación activa de miembros de la fuerza pública en la estructura criminal.

El caso revela la complejidad de una red que habría penetrado en diferentes niveles del Estado colombiano, utilizando conexiones políticas para facilitar actividades ilícitas relacionadas con el contrabando.

La investigación continúa para determinar el alcance total de estas presuntas relaciones y la participación de otros funcionarios.

Las audiencias se mantienen bajo reserva mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas adicionales que permitan esclarecer la totalidad de los vínculos entre la organización criminal y las instituciones del Estado.