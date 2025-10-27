¿Podría Estados Unidos intervenir militarmente en Colombia tras incluir a Petro en la Lista Clinton?
Tras la decisión crecen los cuestionamientos sobre el alcance de las medidas que podría tomar Washington.
Estados Unidos anunció recientemente la inclusión del presidente Gustavo Petro, junto a su esposa, su hijo y el ministro del Interior, en la Lista Clinton, una herramienta creada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, para sancionar a personas y entidades vinculadas con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Esta decisión implica una ruptura profunda en la confianza diplomática y en la cooperación que por décadas ha mantenido Colombia con Washington.
¿Qué consecuencias trae la inclusión de Petro en la Lista Clinton?
La sanción conlleva consecuencias inmediatas:
- El bloqueo de cuentas, bienes y activos que el presidente y los demás señalados puedan tener en territorio estadounidense o bajo jurisdicción de ese país.
- Se prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con cualquier entidad vinculada a la economía norteamericana.
Sin embargo, más allá de las repercusiones financieras, lo que ha generado mayor inquietud es la posibilidad de que esta sanción abra la puerta a una respuesta más severa de Estados Unidos.
¿Podría Estados Unidos intervenir militarmente en Colombia?
En el pasado, la Casa Blanca ha justificado operaciones internacionales bajo el argumento de la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, especialmente cuando considera que un gobierno o institución facilita o protege dichas actividades.
En ese contexto, algunos sectores se preguntan si la administración estadounidense podría llegar a invocar mecanismos de intervención internacional o incluso considerar una acción militar limitada o encubierta, bajo el argumento de proteger sus intereses estratégicos en la región.
Lo que sí es cierto es que esto es un escalamiento muy importante en ese conflicto que por ahora es diplomático. Y digo que es por ahora porque esa debería ser de fondo la situación que tenemos que evitar a toda costa, y es que esto tenga un escalamiento que en algún momento se vuelva militar. Yo sé que esto suena a ciencia ficción, que suena absurdo, pero es que desde Estados Unidos ya lo han dicho, que puede haber incursión terrestre en Colombia.
Julio Iglesias, analista de La Mesa Ancha
Aunque este tipo de medidas son excepcionales, no serían imposibles en el marco de la política exterior de Estados Unidos, que históricamente ha actuado con fuerza ante gobiernos señalados por su relación con el narcotráfico o el terrorismo.
La verdad es que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, y si todos los reflectores han estado contra el cartel de los soles en Venezuela, trafica el 10% de la cocaína del mundo, y en Colombia tenemos una producción mucho mayor que está yéndose por muchas otras rutas. Entonces, eventualmente podemos ser objeto del interés militar de Estados Unidos.
Julio Iglesias, analista de La Mesa Ancha
Aun así, advierten que el impacto de la medida podría aislar al país internacionalmente, limitar la cooperación bilateral en materia de defensa, y reducir el acceso a recursos provenientes de programas conjuntos de seguridad y lucha antidrogas.
Lo que sí sería muy grave es pensar en una invasión militar o una operación militar en territorio colombiano, sin autorización del Estado colombiano, por parte de los Estados Unidos. Esto violaría principios básicos del derecho internacional y considero que sería muy difícil que Estados Unidos pueda sacar un plan de esos adelante.
Carlos Arévalo, invitado a La Mesa Ancha
Por ahora, el futuro inmediato es incierto.