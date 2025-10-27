¿Podría Estados Unidos intervenir militarmente en Colombia tras incluir a Petro en la Lista Clinton?

Estados Unidos anunció recientemente la inclusión del presidente Gustavo Petro, junto a su esposa, su hijo y el ministro del Interior, en la Lista Clinton, una herramienta creada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, para sancionar a personas y entidades vinculadas con actividades relacionadas con el narcotráfico.

Esta decisión implica una ruptura profunda en la confianza diplomática y en la cooperación que por décadas ha mantenido Colombia con Washington.

¿Qué consecuencias trae la inclusión de Petro en la Lista Clinton?

La sanción conlleva consecuencias inmediatas:

El bloqueo de cuentas, bienes y activos que el presidente y los demás señalados puedan tener en territorio estadounidense o bajo jurisdicción de ese país.

Se prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con cualquier entidad vinculada a la economía norteamericana.

Sin embargo, más allá de las repercusiones financieras, lo que ha generado mayor inquietud es la posibilidad de que esta sanción abra la puerta a una respuesta más severa de Estados Unidos.

¿Podría Estados Unidos intervenir militarmente en Colombia?

En el pasado, la Casa Blanca ha justificado operaciones internacionales bajo el argumento de la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico, especialmente cuando considera que un gobierno o institución facilita o protege dichas actividades.

En ese contexto, algunos sectores se preguntan si la administración estadounidense podría llegar a invocar mecanismos de intervención internacional o incluso considerar una acción militar limitada o encubierta, bajo el argumento de proteger sus intereses estratégicos en la región.

Aunque este tipo de medidas son excepcionales, no serían imposibles en el marco de la política exterior de Estados Unidos, que históricamente ha actuado con fuerza ante gobiernos señalados por su relación con el narcotráfico o el terrorismo.

Aun así, advierten que el impacto de la medida podría aislar al país internacionalmente, limitar la cooperación bilateral en materia de defensa, y reducir el acceso a recursos provenientes de programas conjuntos de seguridad y lucha antidrogas.

Por ahora, el futuro inmediato es incierto.