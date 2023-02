Los derechos que tiene como pasajero en caso de cancelación o retraso de un vuelo

Es frecuente escuchar quejas de pasajeros de aerolíneas a los que les cancelan o retrasan sus vuelos y se ven sometidos a importantes multas o tiempos de espera demasiado extensos. Si bien es cierto que cada empresa tiene sus propias normas internas, la Superintendencia de Transporte publicó una guía en la que menciona los derechos que tienen los viajeros en caso de que esto ocurra.

En la cartilla se puede leer la explicación detallada: “Si usted es un pasajero con vuelo en conexión con una misma aerolínea y en el trayecto inicial, su vuelo tuviere alguna demora que le impidiera llegar con antelación suficiente al punto de conexión, usted podrá desistir del viaje”.

Esta es una situación que ocurre usualmente por fallas técnicas, demoras a la hora de despegar o incluso cuando los países pedían pruebas de coronavirus para algunos pasajeros, el tiempo que tardaba la muestra hacía que muchos perdieran sus vuelos. Como explica la entidad, el usuario puede expresar su intención de no continuar el viaje y además tiene derecho a ser compensado por las demoras de la aerolínea.

Se establece que si la espera está entre una y tres horas, el pasajero deberá recibir un refrigerio y una comunicación telefónica que no sea superior a los tres minutos. En el caso de que el retraso sea de tres a cinco horas, le tendrán que dar los beneficios antes mencionados más alimentos correspondientes a desayuno, almuerzo o comida, depende de la hora del día.

Ahora bien, si la espera supera las cinco horas, el viajero podrá recibir una compensación mínima del 30% del valor que pagó por el trayecto. Esta deberá ser entregada en efectivo o de la forma que se acuerde: tiquetes, millas, bonos.

¿Qué pasa si la espera supera las cinco horas y además son más de las 10:00 p.m.?

En estos casos los usuarios tienen derecho a tener un hospedaje, en caso de que no estén en su ciudad de residencia, y adicionalmente recibirán auxilios de transporte del aeropuerto a la zona en que se hospeden y viceversa.

¿Qué derechos tiene cuando un vuelo se cancela?

Cuando algo así ocurre igualmente el pasajero podrá decidir si hace o no el viaje, y en caso de no hacerlo recibirá un reembolso de su compra. Si toma el trayecto tiene derecho a gastos de hospedaje y traslado si no está en su lugar de residencia y una compensación del 30% de lo pagado.