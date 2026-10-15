Dejaron en libertad al presunto abusador de una adulta mayor de 83 años en La Unión

Una juez dejó en libertad al presunto abusador de una adulta mayor de 83 años en La Unión, Antioquia.

Aunque la Fiscalía lo imputó, para la juez no fue suficiente el material probatorio para dictaminar una medida de aseguramiento. Sin embargo, sí fue vinculado al proceso en el que se menciona que habría engañado a la víctima para cometer los vejámenes.

¿Por qué lo dejaron libre?

Andrés Julián Rendón, el gobernador de Antioquia, criticó la decisión de dejarlo en libertad: “¡Inaceptable! Juez dejó en libertad a Wilber Alonso García Muñoz (…) ¡La justicia no puede fallarles a las víctimas! La Fiscalía debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con rigor”.

El pasado 26 de septiembre, este hombre, de 47 años, se encontró con la víctima y la engañó diciéndole que podía llevarla en su vehículo hasta la residencia de un familiar. Ella aceptó y durante el recorrido la habría abusado sexualmente.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Posteriormente, emprendió la huida. Mientras tanto, la mujer fue llevada a un centro asistencial, donde se confirmó la hipótesis de abuso, y actualmente se está recuperando acompañada de su familia.

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Después de la denuncia, las autoridades pusieron en marcha la búsqueda y, por medio de los videos de las cámaras de seguridad, siguieron el recorrido de García en el vehículo. Al final, lo capturaron en el municipio de Santa Rosa de Osos, donde lo había dejado abandonado.

Noticias RCN habló con una allegada de la mujer, quien contó cómo se encuentra tras este crimen: “Mi abuela, en ese momento, se encuentra bien, entre comillas; porque es un acto que jamás a ella se le va a olvidar y a nosotros como familia tampoco”.

El llamado de la familia es que haya celeridad en las investigaciones para que no haya impunidad.