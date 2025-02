¿Qué dicen los congresistas salpicados por Luis Carlos Reyes sobre puestos en la Dian?

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, dio a conocer una situación que ha generado bastante polémica en el panorama político de Colombia, pues denunció que diferentes congresistas y políticos lo buscaron cuando era director de la Dian para recomendarle conocidos en diferentes puestos de la entidad.

RELACIONADO Juan Fernando Petro le habría pedido a Luis Carlos Reyes nombramientos en la Dian

En las últimas horas, confirmó que entregó a la Fiscalía General de la Nación una lista con 75 casos en donde funcionarios lo habrían contactado para sugerir nombramientos, situación que desencadenó reacciones de los presuntos implicados.

Reacciones de los congresistas que aparecen en el listado de Luis Carlos Reyes

Armando Zabaraín, representante del Partido Conservador: "Yo no conozco ese despacho de ese señor, desde que se posesionó no he ido a ver su despacho".

Nicolás Echeverry, representante del Partido Conservador. "Nunca he conversado con el doctor Reyes, no tengo su teléfono y nunca lo he llamado".

Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático. "Yo no conozco al ministro Reyes. Las pocas veces que lo he visto, lo he visto aquí en el Congreso".

Édgar Díaz, senador del Cambio Radical. "Nunca ni le he pedido una cita ni me ha dado una cita ni me ha agendado una cita ni he ido a su oficina".

Efraín Cepeda, presiente del Senado de la República. "Esto es una estrategia de este Gobierno".

Germán Blanco, representante del Partido Conservador. "Nos terminan incluyendo en una lista donde sí hay una serie de señalamientos mucho más profundos que tiene que investigar la Fiscalía o la Corte Suprema".

Alfredo Deluque, senador del Partido de la U: "Esto no es más que una cortina de humo que utiliza el Gobierno para tapar su falta de resultados y todos los escándalos".

Acciones legales en contra del ministro Luis Carlos Reyes

De momento, todos los congresistas que fueron consultados con relación a estos señalamientos han negado lo sucedido. Asimismo, varios de ellos han manifestado su intención de emprender acciones legales en contra de Luis Carlos Reyes, principalmente señalándolo por presunta calumnia.

Roy Barreras, quien actualmente es el embajador de Colombia en Reino Unido y fue el primer señalado por Reyes, escribió en su cuenta de X. "Si la calumnia fuera argumento para abandonar la lucha por un mejor país que es para mi la vida misma y mi testimonio de vida sería fácil para ellos eliminar competidores. No lo lograrán".