Con una confiabilidad del 95%, la ‘Encuesta de percepción ciudadana’ 2026, de Bogotá Cómo Vamos, reveló el nivel de satisfacción de los habitantes de la capital colombiana con la forma en la que ha venido manejándose la ciudad.

Seguridad, economía, calidad de vida y otros factores fueron evaluados por 1.525 personas en 19 localidades, a las que también se preguntó sobre el transporte público en la ciudad.

44,60% dijo utilizar principalmente como medio de transporte el sistema Transmilenio; 11,60%, los buses del Sitp; 11,30%, su vehículo particular; 8,40%, la bicicleta; 8,10%, la motocicleta; 7,30%, los taxis o vehículos de plataformas, y 1,30%, los colectivos. Mientras, un 5,50% suele desplazarse a pie.

¿Qué genera mayor insatisfacción entre los habitantes de Bogotá en el transporte público?

La encuesta también reveló qué genera mayor insatisfacción entre los habitantes de la capital colombiana en el transporte público.

51% dijo que los robos; 43%, las aglomeraciones o congestión; 25%, las demoras en sus trayectos; 22%, los servicios que presentan retrasos; 14%, los episodios de acoso sexual; 6%, la falta de cultura ciudadana, la mala convivencia, la evasión del pago del pasaje, y otro 6%, la presencia de habitantes de calle.

Según la encuesta, en 2026, “los principales motivos de insatisfacción con el transporte público continúan siendo factores asociados a la seguridad (robos y aglomeraciones)”. Además, destacó “la permanencia del acoso sexual”.

¿Qué hay sobre la llegada del Metro?

También la encuesta indagó sobre la percepción de los ciudadanos en cuanto a las obras del metro y cómo creen que impactará su calidad de vida, una vez entre en operación.

42% dice sentirse de acuerdo con que el metro mejorará su movilidad en general; 41%, con que las obras del metro están afectando su movilidad; 26%, con que las zonas cercanas a la construcción del metro se han vuelto más inseguras, y 23%, con que el metro hará la ciudad más segura, marcando una brecha en su percepción de la ciudad antes y después de la entrada en operación del nuevo sistema.