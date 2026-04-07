¿En qué va el puente de la avenida Boyacá cerca al centro comercial El Edén en Bogotá?

Hace algunos días, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hizo una visita al puente peatonal de la avenida Boyacá, cerca del centro comercial El Edén, occidente de Bogotá.

Este puente está ubicado en la Boyacá con calle 12B y ya cuenta con un avance del 95 %, por lo que está a punto de quedar a disposición de los habitantes del sector. En las estimaciones se proyecta que esté listo en uno o dos meses.

¿Cómo quedará el puente?

La obra contará con más de 130 metros de largo, aunque será de 170 metros si se incluyen las rampas. Además, no solo beneficiará a las personas que pasan a pie, sino a los usuarios de bicicletas.

También está contemplada la seguridad vial, dado que se eliminará el semáforo que hay en la calle 12B desde hace más de cinco años. Es decir, para llegar al centro comercial, las personas ya no tendrán que cruzar la vía, sino caminar sin complicaciones por el puente.

A nivel estructural, contará con rampas de acceso, un gálibo de 5.60 metros y un ancho de casi siete metros distribuidos en partes iguales para el tránsito diferenciado. El puente estará habilitado para que 20 personas transiten al mismo tiempo, junto a ciclistas y gente en condición de discapacidad.

¿Qué falta para entregarlo?

Los usuarios en bicicleta podrán utilizar un ascensor, que está en un 70 % de ejecución. Estará disponible mientras se culmina con la calzada occidental de la rampa.

Ahora bien, ¿qué falta para entregarla? El IDU precisó que está ultimando detalles para la entrega del predio. Cuando esté listo, se iniciará la construcción de la rampa en el costado occidental.

En ese orden de ideas, en el calendario se precisa que el puente recibirá personas a partir del tercer trimestre (julio a septiembre) de este año.