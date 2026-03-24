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Este es el estado de salud de los nueve uniformados que sobrevivieron a la tragedia aérea en Putumayo

Unos permanecen en UCI con múltiples traumatismos, mientras otros avanzan en su recuperación.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
01:59 p. m.
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Tras el accidente aéreo ocurrido en Putumayo que dejó decenas de uniformados muertos, nueve integrantes de la Fuerza Pública lograron sobrevivir y fueron trasladados de urgencia a la ciudad de Florencia, Caquetá.

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Hoy, mientras el país sigue asimilando la magnitud de la tragedia, se conoce el estado de salud de estos sobrevivientes que luchan por recuperarse.

¿Cómo están los uniformados que sobrevivieron a la tragedia aérea en Putumayo?

Desde el Parque Francisco de Paula Santander, en Florencia, se confirmó que nueve de los uniformados que milagrosamente sobrevivieron al accidente aéreo fueron trasladados a dos centros asistenciales de la ciudad.

Se trata de integrantes del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, quienes permanecen hospitalizados bajo atención médica especializada.

El balance actual revela la gravedad de las lesiones que sufrieron, pero también avances en su evolución.

Tres de ellos permanecen en la unidad de cuidados intensivos con múltiples traumatismos, mientras otros continúan en cuidados intermedios. Dos ya fueron dados de alta.

A pesar de las heridas, todos tienen una condición favorable: están fuera de peligro.

¿Qué dicen desde la clínica en donde están siendo atendidos los uniformados?

Desde la clínica Cedim, el coordinador del área de referencia, Óscar Espinoza, entregó detalles sobre el estado de los pacientes:

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Uno de ellos en este momento está en la unidad de cuidados intensivos, ya se encuentra estable, los otros cinco que se encuentran también acá dentro de la institución también se encuentran estables siendo manejados por la especialidad de ortopedia.

Debido a la complejidad de uno de los casos, se tomó la decisión de remitir a uno de los uniformados a la capital del país.

Uno de ellos que pertenece a la fuerza aérea se encuentra pendiente del traslado hacia la parte de Bogotá donde lo va a recibir el Hospital Militar Central.

Las autoridades locales también han activado medidas de apoyo para los heridos y sus familias durante su permanencia en Florencia.

El secretario de Gobierno, Neomeyer Cuella, señaló:

La administración municipal ha diseñado cualquier tipo de ayuda humanitaria para poder apoyar personal psicológico, técnico y ayudas humanitarias para estos días que van a estar en el municipio.

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De acuerdo con el parte médico, en las próximas horas varios de los uniformados serán trasladados al Hospital Militar en Bogotá, donde continuarán su proceso de recuperación.

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