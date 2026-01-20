CANAL RCN
Colombia Video

Se frena la segunda línea del Metro de Bogotá por falta de ofertas: ¿qué pasará con el proyecto?

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó qué ocurrió y qué pasará ahora con el proyecto.

Valentina Bernal

enero 20 de 2026
06:31 p. m.
La construcción de la segunda línea del metro de Bogotá atraviesa un momento crítico. Este 20 de enero, a las 10 de la mañana, se cerró oficialmente el plazo para que los consorcios precalificados presentaran sus propuestas para ejecutar la obra. Sin embargo, pese a la expectativa que existía, el proceso terminó sin oferentes.

Dos empresas, una española y una china, estaban habilitadas para participar en la licitación. Ambas habían sido precalificadas y eran esperadas por la Empresa Metro de Bogotá hasta el último minuto.

No obstante, ninguna de las dos radicó una propuesta formal, lo que obligó al Distrito a declarar desierto este tramo del proceso.

¿Por qué se frenó la segunda línea del Metro de Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó públicamente que no se recibieron ofertas y explicó cómo se desarrolló la jornada.

Según indicó, el plazo venció sin que los consorcios entregaran la documentación requerida para avanzar con la contratación de la segunda línea del metro.

Hoy a las 10 de la mañana de este 20 de enero se vencía el plazo para que se presentaran propuestas para la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá. Debemos informar en esta mañana que no se recibieron propuestas de parte de los consorcios que estaban habilitados, precalificados para presentar propuestas, la empresa Metro no recibió propuestas.

¿Qué pasará entonces con el Metro de Bogotá?

Pese a la falta de ofertas, el alcalde aseguró que la situación no representa un freno definitivo para el proyecto.

Según explicó, la administración distrital ya se encuentra buscando nuevas empresas interesadas en asumir la construcción de la línea 2.

Galán indicó que el plan ahora es abrir un nuevo proceso de licitación. De acuerdo con lo anunciado, este nuevo llamado se iniciaría a partir del mes de marzo, con el objetivo de atraer más oferentes y reactivar el proyecto.

Mientras tanto, el Distrito insiste en que el desarrollo del metro continúa, al menos en lo correspondiente a la primera línea, y que la segunda sigue siendo una prioridad dentro de los planes de movilidad de la ciudad.

