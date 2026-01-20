VIDEO | Bus intermunicipal con pasajeros a bordo fue atacado a tiros en la vía hacia Cáchira

En Norte de Santander se registró un ataque armado contra un bus intermunicipal que realizaba su recorrido habitual entre Cachira, en Norte de Santander, y Bucaramanga.

El hecho además de generar temor a los pasajeros, afectó el servicio de transporte hacia varios municipios.

Bus intermunicipal fue atacado a tiros en la vía hacia Cáchira

El ataque se presentó en las últimas horas a la altura del kilómetro 107 de la vía que conduce de Bucaramanga hacia Cáchira, conocida como la vía al mar, específicamente en el sector de La Primavera.

De acuerdo con lo relatado por testigos, el bus intermunicipal fue interceptado por hombres armados mientras se desplazaba por este tramo.

Según la información conocida, los sujetos obligaron al conductor y a varios pasajeros a descender del vehículo en plena carretera. Una vez fuera del bus, los hombres armados realizaron grafitis sobre el automotor y posteriormente dispararon contra al menos dos de sus llantas, dejándolo inmovilizado sobre la vía nacional.

¿Quiénes fueron los responsables del ataque al bus?

Tras ejecutar estas acciones, los responsables huyeron del lugar, tomando rumbo por este mismo corredor vial hacia el norte de Santander. En el hecho no se reportaron personas heridas, pero sí una afectación emocional entre los pasajeros que vivieron el ataque.

Los individuos armados se identificaron como integrantes del grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Tierra Nevada.

Luego de lo ocurrido, la empresa de transporte informó que no se realizarán despachos en esta ruta, una decisión que afecta a los usuarios que necesitan movilizarse entre municipios como El Playón, Rionegro y La Esperanza, en Norte de Santander.

¿Qué dijeron las autoridades tras el ataque?

Desde el Gobierno se pronunciaron sobre lo ocurrido. El alto consejero para la paz, Luis Niño, expresó su preocupación por este tipo de hechos en carreteras nacionales y advirtió que situaciones como esta afectan los avances que se buscan en materia de seguridad y paz en la región:

Se pinchan las llantas con disparos y, pues, esto ocurrió en medio de una carretera que es nacional y en el que seguimos elevando preocupaciones por la situación que está sucediendo. Existen buenas noticias, como la liberación de los policías, pero, también, estas noticias que opacan los avances en paz en el norte de Santander.

Mientras tanto, el ataque mantiene en alerta a transportadores y pasajeros que utilizan este corredor vial.