Exigen al Gobierno Nacional intervenir por los más de 20 colombianos presos en Venezuela

En 2024 fueron detenidos más de 20 connacionales señalados de participar en un plan contra de Nicolás Maduro.

agosto 08 de 2025
08:49 p. m.
Las familias de los colombianos detenidos por el régimen en Venezuela dicen que no saben nada de ellos, que solo han recibido una llamada en todos estos meses, razón por la que exigen al gobierno colombiano intervenir.

¿Quién le puede ayudar a nuestros familiares volver al país? Que por favor haga respetar sus derechos humanos.

Ese es el doloroso llamado que hacen al presidente Petro las familias de los colombianos que cumplen casi un año de haber sido detenidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Lo que se sabe de los colombianos presos en Venezuela

Muchos de los colombianos fueron detenidos cumpliendo con las funciones de sus trabajos. Hasta la fecha ya serían por lo menos 37 los connacionales retenidos.

Nubia Mise, familiar de colombiano retenido en Venezuela, explicó cómo es la situación frente a una inexistente justicia:

No sabemos nada del caso de él. Siempre niegan la causa, el caso. En Venezuela no hay justicia.

Muchas de las familias no han podido hablar con los colombianos y los que han alcanzado a recibir por lo menos una llamada han denunciado maltrato.

“No sabíamos nada de él hasta el 15 de mayo, que se pudo comunicar y avisarnos que estaba en El Rodeo 1 detenido, que nada de lo que decían allá era verdad”, indicó Geraldine Encizo, familiar de uno de los detenidos.

Exigen al Gobierno Nacional intervenir por colombianos presos en Venezuela

Las familias insisten en que el gobierno no ha tomado las acciones suficientes. Sin embargo, Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Colombia, aseguró que mantienen los diálogos diplomáticos.

Estamos trabajando directamente con las autoridades de Venezuela para garantizar los derechos de estos colombianos.

Todas estas acciones violentas han venido aumentando desde que el régimen se autoproclamó nuevamente en el poder con actas que un año después aún no se conocen públicamente.

