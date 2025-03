¿Qué hay detrás de la deuda con EPM y la decisión de importar gas desde Catar?

En la Mesa Ancha de Noticias RCN se tocaron varios temas que han sido noticia en Colombia durante las últimas horas, haciendo énfasis principalmente en el tema de los servicios públicos, más precisamente del gas y la energía.

Se habló sobre la reciente decisión de un juez de embargar las cuentas del Gobierno Nacional para saldar una millonaria deuda que existe con una de las filiales de EPM. Además, de la propuesta del presidente Gustavo Petro de importar gas desde Catar para regular los precios.

¿Se pueden embargar las cuentas del Gobierno Nacional?

Inicialmente, Alejandro Salas, invitado del día, detalló que no se trata de una decisión política como dijo el presidente Gustavo Petro. "Es una decisión que tomó un juez de la República para hacer valer unas obligaciones que están pendientes entre la Nación y empresas que prestan servicios públicos".

Eso sí, cuestionó que si no hay dinero para pagar unas obligaciones como los subsidios a los servicios de energía, no habría cómo financiar una reforma a la salud en caso de que sea aprobada en el Congreso. "No tenemos un Gobierno que sea capaz de asumir las obligaciones del giro ordinario de sus negocios".

Sin embargo, Julio César Iglesias resaltó que las cuentas del Gobierno Nacional son inembargables. "Es un hecho lamentablemente simbólico, digo simbólico porque es que las cuentas de la Nación y ahí los abogados entrarán a discutir, pero las cuentas de la Nación en principio son inembargables, entonces pues ¿qué efectos prácticos va a tener esta decisión de un juez?", cuestionó.

Sobre este tema, Juana Afanador resaltó que todo se ve envuelto en un ambiente de precampaña electoral. "De esto se nutren los políticos y el presidente y Federico Gutiérrez se están nutriendo esto para estar hoy en los medios todo el día y tomarse el espacio político".

¿Es viable importar gas desde Catar para bajar los precios?

Inicialmente, Iglesias cuestionó al Gobierno Nacional, pues argumenta que importar gas licuado es una opción altamente contaminable. "El presidente se ha intentado forjar una imagen de ser un gran ambientalista (...) Esto consume una cantidad enorme de energía, según un estudio de la Universidad de Cornell, emite 33% más gases de efecto invernadero que la anterior fuente de energía más contaminante que era el carbón".

RELACIONADO Entes de control ponen la lupa sobre presuntas irregularidades en el sector de gas y energía

Por otro lado, Afanador detalló que sí es una opción mucho más económica. "Catar aumentó su producción de gas, ya listo para negocio en un 85%, entonces eso hace que los precios del gas que catarí en este momento sean mucho más baratos que los precios del gas que consumimos nosotros dentro del mercado global".

Finalmente, Salas detalló que este tipo de alternativas ponen en riesgo la soberanía del país. "Aquí seguimos insistiendo en que estamos concediendo la soberanía. Estamos dejando de ser los dueños de nuestro destino en materia energética".