¿Quién está detrás de los cinco camiones incinerados en Norte de Santander en solo 16 días?

En Norte de Santander, en poco más de dos semanas, cinco camiones cargados con productos de importantes empresas han sido incinerados en carretera, un patrón de violencia que las autoridades atribuyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como parte de su estrategia para presionar pagos extorsivos a comerciantes y transportadores.

¿Qué hay detrás de la quema de camiones en Norte de Santander?

Los ataques se han presentado en corredores clave, entre ellos la vía La Don Juana–Chinácota, donde grupos armados detienen los vehículos, obligan a los conductores a descender y posteriormente los reducen a cenizas.

El gremio empresarial asegura estar en la mira constante de las estructuras armadas. William Tarazona, representante de los supermercados de Cúcuta, señaló:

Seguimos siendo blanco de extorsiones. Llegan a nuestros negocios en sectores como La Parada, El Escobar, San Faustino, San Gerardo y El Puerto. Sabemos que somos objetivos todos los días, pero ya hemos identificado un modo de operar que solo busca intimidar y paralizar.

Transportadores y empresarios temen por la quema de camiones en Norte de Santander

La quema de los camiones no solo genera pérdidas millonarias para las compañías de bebidas afectadas, pues además se encendido la alarma ante un posible desabastecimiento en el área metropolitana de Cúcuta.

A esto se suma el temor entre los transportadores, que ahora se rehúsan a movilizar mercancías por miedo a ser víctimas de un nuevo ataque.

Eduardo Quintero, presidente de Asobares en Cúcuta, manifestó:

Los empresarios temen poner sus vehículos en circulación. El riesgo de que sean incinerados o vandalizados es demasiado alto y eso afecta directamente el abastecimiento y la confianza en la región.

¿Quién está detrás de los cinco camiones incinerados en Norte de Santander?

Las investigaciones de la Policía y el Ejército apuntan a que el ELN estaría detrás de esta ola de violencia.

Según el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, alias Koki, jefe financiero del frente urbano del ELN, sería el responsable de coordinar los ataques.

En Norte de Santander llevamos cinco casos, cuatro de ellos en el área metropolitana. Hemos desarticulado una célula del ELN en San Cayetano, donde fue abatido un delincuente y otro capturado, directamente vinculados a la quema de cuatro vehículos. Alias ‘Koki’ es el principal responsable y su captura es prioritaria.

El coronel Ojeda agregó que mantienen reuniones con gerentes de las empresas más afectadas para reforzar las medidas de seguridad, al tiempo que continúan los operativos contra estructuras criminales locales como Los AK47, de la cual ocho integrantes fueron capturados recientemente en Villa del Rosario.