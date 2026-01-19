“Que malos seres humanos”: Fico Gutiérrez por respuesta del MinSalud a gerente de hospital que estalló en llanto

El país conoció a primera hora del lunes, 19 de enero, la respuesta del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al llanto de Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael, de Itagüí, cuando confesó en rueda de prensa que el centro de salud no tiene cómo pagar a sus empleados, por la deuda millonaria de las EPS.

“Los ricos también lloran”, dijo el jefe de la cartera; en lo que funcionarios, como la secretaria de Salud de Antioquia, no bajan de respuesta “indolente” e “inadmisible” viniendo de uno de los ministros del “Gobierno del cambio”.

Arroyave respondió de manera tajante que su dolor no es causado por la deuda millonaria de las EPS con el centro de salud. Lo causa el estar “maniatado” cuando sus empleados dejaron de recibir un salario hace meses.

¿Cómo viven los empleados del Hospital San Rafael?

En diálogo con Noticias RCN, una de las empleadas del Hospital San Rafael, desmintió las declaraciones de Jaramillo: “Jamás. Rica no soy. Para nada. A veces me toca trabajar fuera del hospital, en mis tiempos de descanso, para seguir prestando mis servicios al San Rafael”.

Desde que dejó de recibir su salario, ha tenido que apretar las finanzas del hogar con medidas que, hasta entonces, no parecían una opción: “(Me tocó) parar la universidad de una de mis hijas… eso ha sido lo más doloroso, pero también he empezado a mercar más poquito y he dejado de hacer las cosas que solía hacer como mamá con mis niños”.

Otro de los empleados insistió en que seguirá trabajando hasta que la vida se lo permita y hasta ver una luz al final del túnel. Los mueve la vocación y el amor por lo que hacen, pero “ya se están acabando… es que no hay cómo”.

La situación financiera del hospital por el no pago de las EPS es tan crítica, que no tienen “gasolina para las ambulancias y hay una ambulancia que está guardada porque no tiene los papeles al día”.

Pero poco o nada ha cambiado desde que el gerente confesó con pesar la situación a la que se enfrentan sus empleados. De los casi 9.000 millones que la Nueva EPS le debe al hospital, en las últimas horas, giró apenas 19 millones de pesos.

Alcalde de Medellín condenó la respuesta del MinSalud:

El del Hospital San Rafael no es un caso aislado. Al Hospital San Juan de Dios, de Rionegro, las EPS intervenidas le deben 90.000 millones de pesos, como indicó su gerente, María Mejía, dijo a Noticias RCN:

“Nosotros tenemos deudas con un rezago histórico importante. No es de ahora, la deuda viene desde hace mucho tiempo y tenemos deudas que ascienden los 90.000 millones de pesos”.

Según la secretaria de salud del departamento, 60 hospitales públicos están en riesgo financiero. En ese contexto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la respuesta del Gobierno a la necesidad que viven los centros de salud:

“Qué palabras tan desafortunadas, qué palabras tan hirientes, qué malos seres humanos son, qué desgracia para Colombia este Gobierno y la gente que lo compone”.