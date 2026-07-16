Dos adultos mayores murieron tras accidente de tránsito en la vía Candelaria - Cali

La muerte de dos adultos mayores en la vía Candelaria-Cali, Valle del Cauca, ha causado indignación en la comunidad. Los vecinos aseguran que el accidente ocurrido el 15 de julio pudo haberse evitado con la infraestructura adecuada.

Las víctimas, identificadas como Noemí y Beto, una pareja de esposos, perdieron la vida cuando intentaban cruzar la carretera en la zona de Caucaseco para tomar un bus hacia Candelaria, donde tenían programada una cita médica.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los reportes, un motociclista impactó contra los adultos mayores mientras cruzaban la vía.

Noemí falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, Alberto fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde falleció como consecuencia del fuerte impacto. El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y permanece en estado de salud delicado.

Este siniestro ha reavivado el reclamo histórico de la comunidad acerca de la necesidad de infraestructura de seguridad en este tramo. Residentes señalan que habían advertido repetidamente sobre el peligro que representa cruzar esta carretera sin pasos peatonales seguros.

¿Cuándo estará listo el puente peatonal?

Ante la presión ciudadana y el trágico hecho, las autoridades iniciaron trabajos para la construcción de un puente peatonal. Gessica Vallejo, alcaldesa de Candelaria, informó que el cronograma presentado por Ruta del Valle y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) apunta que la estructura estaría montada el 31 de julio.

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Entonces, finalizando agosto, el puente quedaría completamente operativo y habilitado para el uso de la comunidad, incluyendo todas las obras complementarias necesarias para garantizar la seguridad de los peatones.

Desde hoy, jueves 16 de julio, comienza la instalación de reductores de velocidad e iluminación. “Vamos a tener una regulación constante del tránsito, en especial en las horas pico, por lo cual se necesita que sea en la primera hora de la mañana”, sostuvo la mandataria.