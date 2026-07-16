Policía desarticula banda 'Los Seguros' en Bogotá: madre e hijo lideraban red de microtráfico

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de 12 integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como Los Seguros, estructura criminal que operaba en el barrio Siete de Agosto y que era liderada por una madre y su hijo.

De acuerdo con la investigación, que se extendió durante un año con labores de inteligencia, agentes encubiertos e interceptaciones de comunicaciones, alias Marcela, conocida como La Madre, fue identificada como cabecilla de la organización.

Su hijo, alias Millos, fungía como segundo al mando junto con otros coordinadores como Pancho, Alejandro y La Peliroja, esta última encargada de administrar el dinero producto de las rentas ilícitas.

Torturas y rentas criminales

Las autoridades establecieron que la organización no solo se dedicaba al tráfico de estupefacientes, sino que también ejercía violencia y torturas contra quienes intentaban abandonar el grupo, utilizando elementos como ácido, machetes y mangueras para intimidar.

La banda obtenía cerca de 2,5 millones de pesos diarios mediante la venta de marihuana, bazuco y cocaína a transeúntes y huéspedes de hoteles en el sector.

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El hotel La Rosa Dorada, en estado de abandono, era utilizado como centro de acopio y presunto lugar de torturas, mientras que un gastrobar funcionaba como punto de recolección del dinero ilícito.

Incautaciones y judicialización

Durante los operativos fueron incautados ocho celulares, un DVR, una gramera, libros de contabilidad y más de 22.000 cápsulas de bazuco, 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de cocaína y tusibi, seis panelas de bazuco, bolsas con marihuana, además de dos revólveres calibre 38 con munición.

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Los capturados deberán responder por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Todos registran antecedentes por delitos como hurto, homicidio, violencia intrafamiliar y receptación. Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los 12 procesados.