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VIDEO | Capturan a pareja que intentaba llevar 33 kilos de marihuana a San Andrés desde Bogotá

En dos maletas de bodega se hallaron 60 paquetes vinipelados con la sustancia vegetal.

Noticias RCN

junio 10 de 2026
08:02 a. m.
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La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura en flagrancia de dos personas que pretendían transportar 33 kilogramos de marihuana desde Medellín hacia San Andrés, utilizando una ruta terrestre y aérea que fue detectada en la terminal aérea de Bogotá.

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El operativo se desarrolló en la Estación de Policía Aeropuerto, durante las labores de registro y control de equipajes en vuelos nacionales. En dos maletas de bodega se hallaron 60 paquetes vinipelados con la sustancia vegetal, que por sus características y olor corresponde a marihuana.

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Ruta desde Medellín hasta San Andrés

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la pareja habría trasladado la droga por vía terrestre desde Medellín hasta Bogotá, con la intención de abordar un vuelo hacia San Andrés. La acción policial permitió frustrar el envío y detener a los responsables.

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Balance de incautaciones en 2026

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente. Con este resultado, la Policía Nacional suma 564 kilogramos de marihuana incautados en lo corrido del año 2026 en la Estación de Policía Aeropuerto, como parte de la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes.

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