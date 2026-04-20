Galán reveló escalofriantes detalles de la tragedia en grabación: responsable tendría problemas mentales

Uno de los casos más impactantes recientes en Bogotá, ocurrido durante una grabación, sigue generando interrogantes.

En medio del análisis de seguridad en la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó nuevos detalles sobre lo sucedido, desmintiendo versiones iniciales y revelando elementos clave de la investigación.

Galán reveló escalofriantes detalles de la tragedia en medio de una grabación

El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al violento episodio ocurrido en la localidad de Santa Fe, donde una riña terminó con la muerte de tres personas, incluido el agresor.

Según explicó, este caso ha sido malinterpretado desde un inicio, ya que no corresponde a un hurto ni a un ataque sicarial.

De acuerdo con el mandatario, los hechos se desencadenaron cuando un hombre, con una situación “al parecer médica y de salud mental”, agredió a una persona que hacía parte del equipo presente en el lugar.

“La reacción de sus compañeros ante la agresión” derivó en un enfrentamiento que escaló rápidamente. En medio de ese caos, otro integrante del grupo resultó gravemente herido y falleció como consecuencia del ataque. Posteriormente, quienes intentaron defenderse lesionaron al agresor, quien también murió.

Galán fue enfático en que este hecho, aunque violento y trágico, no responde a las dinámicas de delincuencia común que suelen registrarse en la ciudad.

Tampoco se trata de un hurto, tampoco se trata de un hecho sicarial.

Adicional a esto, el alcalde reveló que el perpetrador del ataque ya se había acercado al lugar el día anterior:

El agresor en el caso de Santa Fe tenía una denuncia previa por amenazas. El día anterior a que este hecho ocurriera, el viernes, se acercó al Instituto Roosevelt, al parecer, a pedir una historia clínica, dio varios datos que no coincidieron con lo que hay en el registro, eso lo llevó a frustrarse y fue agresivo, tan es así que le quitaron un arma cortopunzante y le pusieron un comparendo por cuenta de ese porte y esa actuación.

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Finalmente, indicó que las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido, incluyendo los antecedentes y el comportamiento previo del agresor, así como su condición de salud mental, elemento que sería clave para entender el origen de la violencia.

Galán y su llamado para mejorar la seguridad en Bogotá

Este caso fue uno de los analizados en una reciente reunión de seguridad, en la que se revisaron varios hechos que han generado alarma en la opinión pública.

Según Galán, parte del problema radica en que algunos de estos episodios han sido catalogados erróneamente, lo que dificulta comprender las verdaderas dinámicas de violencia en la ciudad.

En este sentido, la administración distrital insiste en que, más allá del impacto mediático, es fundamental diferenciar entre delitos como el hurto, ataques dirigidos o situaciones derivadas de otras condiciones, como en este caso.