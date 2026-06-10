Capturan red que robaba subsidios: Fiscalía imputó cargos a 11 personas por estafa a víctimas del conflicto

La Fiscalía General de la Nación reveló en audiencia preliminar los detalles de la investigación contra 11 personas capturadas por integrar una red criminal dedicada al robo de subsidios y ayudas humanitarias destinadas a víctimas del conflicto armado y población desplazada.

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Los detenidos, concentrados en Córdoba y Antioquia, están vinculados a más de 240 hechos delictivos.

Modus operandi: robo de identidades y acceso a sistemas

Según los investigadores, la organización se dedicaba a suplantar identidades y a acceder de manera ilícita a plataformas informáticas para apropiarse de los recursos de los programas sociales.

Una de las víctimas relató que, tras recibir ayudas periódicas, en septiembre de 2024 intentó retirar su subsidio en un punto autorizado y descubrió que el dinero ya había sido desviado por los delincuentes.

Las interceptaciones telefónicas fueron clave para ubicar a los responsables, quienes incluso negociaban las sumas robadas en conversaciones privadas. La Fiscalía imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, abuso de confianza y acceso abusivo a sistemas informáticos, cargos que no fueron aceptados.

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Audiencias y proceso judicial en curso

Durante las diligencias, el ente acusador presentó pruebas que evidencian cómo la red operaba en varios departamentos, afectando directamente a la población más vulnerable. Los procesados deberán enfrentar juicio, en el que se definirá su responsabilidad penal.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios de programas sociales para que estén atentos a irregularidades en el retiro de sus ayudas y denuncien cualquier anomalía. El caso se convierte en un ejemplo de cómo las mafias buscan lucrarse a costa de quienes dependen de estos recursos para sobrevivir.