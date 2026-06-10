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Capturan red que robaba subsidios: Fiscalía imputó cargos a 11 personas por estafa a víctimas del conflicto

Los detenidos, concentrados en Córdoba y Antioquia, están vinculados a más de 240 hechos delictivos.

Noticias RCN

junio 10 de 2026
07:14 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación reveló en audiencia preliminar los detalles de la investigación contra 11 personas capturadas por integrar una red criminal dedicada al robo de subsidios y ayudas humanitarias destinadas a víctimas del conflicto armado y población desplazada.

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Los detenidos, concentrados en Córdoba y Antioquia, están vinculados a más de 240 hechos delictivos.

Modus operandi: robo de identidades y acceso a sistemas

Según los investigadores, la organización se dedicaba a suplantar identidades y a acceder de manera ilícita a plataformas informáticas para apropiarse de los recursos de los programas sociales.

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Una de las víctimas relató que, tras recibir ayudas periódicas, en septiembre de 2024 intentó retirar su subsidio en un punto autorizado y descubrió que el dinero ya había sido desviado por los delincuentes.

Las interceptaciones telefónicas fueron clave para ubicar a los responsables, quienes incluso negociaban las sumas robadas en conversaciones privadas. La Fiscalía imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, abuso de confianza y acceso abusivo a sistemas informáticos, cargos que no fueron aceptados.

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Audiencias y proceso judicial en curso

Durante las diligencias, el ente acusador presentó pruebas que evidencian cómo la red operaba en varios departamentos, afectando directamente a la población más vulnerable. Los procesados deberán enfrentar juicio, en el que se definirá su responsabilidad penal.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios de programas sociales para que estén atentos a irregularidades en el retiro de sus ayudas y denuncien cualquier anomalía. El caso se convierte en un ejemplo de cómo las mafias buscan lucrarse a costa de quienes dependen de estos recursos para sobrevivir.

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