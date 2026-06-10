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Así reaccionó Néstor Lorenzo al título de Colombia en la Liga de Naciones Femenina

éstor Lorenzo reaccionó al histórico título de la Selección Colombia Femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol y destacó el esfuerzo de las jugadoras tras asegurar su cupo al Mundial de Brasil 2027.

Así reaccionó Néstor Lorenzo al título de Colombia en la Liga de Naciones Femenina
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 10 de 2026
07:59 a. m.
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La Selección Colombia Femenina sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol nacional.

Luego de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia conquistó el título de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tras vencer 4-3 a Paraguay en un emocionante partido disputado en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

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La Tricolor llegó a la última jornada dependiendo de sí misma para quedarse con el campeonato y respondió con carácter en territorio paraguayo. El triunfo le permitió finalizar en el primer lugar de la tabla de posiciones y superar a Argentina, que terminó en la segunda casilla y también obtuvo su cupo para la próxima Copa del Mundo.

Se trata de un logro histórico para el fútbol colombiano, ya que esta fue la primera edición del certamen continental y Colombia quedó registrada como su primer campeón.

El mensaje de Néstor Lorenzo para las campeonas

La conquista del título generó múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano. Una de las más destacadas fue la del técnico de la Selección Colombia masculina, Néstor Lorenzo, quien utilizó sus redes sociales para felicitar a las jugadoras y a todo el grupo de trabajo.

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“Grande CHICAS !!! Un título que resalta el trabajo, las ganas y el esfuerzo por conseguir la gloria. Felicitaciones al Cuerpo Técnico, jugadoras, equipo médico y administrativo, así como a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol”, escribió el entrenador argentino.

Colombia cerró una campaña para la historia

Más allá de la clasificación mundialista, la Selección Colombia Femenina demostró una notable regularidad a lo largo del torneo. El equipo mostró solidez colectiva, capacidad de reacción en momentos clave y un nivel competitivo que le permitió imponerse ante las mejores selecciones de la región.

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Con este título, el conjunto nacional no solo celebra un nuevo trofeo internacional, sino que también ratifica el gran momento que vive el fútbol femenino colombiano. Ahora, el siguiente gran desafío será llegar en las mejores condiciones al Mundial de Brasil 2027, donde buscará seguir haciendo historia.

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