¿Es viable desmontar gradualmente el 4x1.000? Pros y contras de la posibilidad

Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda, habló en exclusiva con Noticias RCN sobre la estrategia económica del gobierno.

Uno de los puntos más importantes radicó en los impuestos. Para el jefe de cartera, lo ideal sería que hubiese tres grandes: renta, IVA y comercio exterior. En ese orden de ideas, puso sobre la mesa ir reduciendo paulatinamente el 4x1.000.

Ministro propone reducir el 4x1.000

“Es un impuesto muy eficaz, era un impuesto que debería haberse reducido y estamos mirando en una ley la posibilidad de ir reduciéndolo. No podemos eliminarlo de la noche a la mañana”, declaró.

La declaración no pasó desapercibida y ha generado un debate en la opinión pública. Frente a esta posibilidad se pronunció Lisandro Junco, exdirector de la Dian, en diálogo con Noticias RCN.

El exfuncionario explicó que el 4x1.000 castiga el ahorro, la inversión y al empleo formal. Partiendo de ello, consideró que es viable el desmonte del impuesto, siempre y cuando haya responsabilidad en el marco de una compleja situación fiscal.

¿Cuánto se recauda con el 4x1.000?

A esto debe ir de la mano un mecanismo para sustituir el recaudo, dado que el impuesto genera una suma que se acerca a los 16.2 billones de pesos (recaudados en 2025).

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“En la política fiscal, un impuesto que recaude mucho no significa necesariamente que sea bueno. Claramente, el 4x1.000 es muestra de ello, porque es un impuesto que realmente evita que se muevan recursos por el sistema financiero formal, que haya pagos digitales, el ahorro, las transacciones entre bancos, invertir y productos bancarios”, detalló al indicar que este impuesto ha llevado a la economía informal.

Junco propuso suprimirlo inicialmente para todas las personas naturales y así reemplazar poco más de dos billones de pesos con otro tipo de recaudo: “El crecimiento puede sustituir fiscalmente lo que hoy en día pagan”. Después se podría contemplar para la reducción progresiva para otros actores del sector financiero.