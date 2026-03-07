CANAL RCN
Colombia Video

Paso a paso para ver los perfiles de la lista de candidatos a la Cámara en la plataforma 'Rayos X'

La herramienta digital muestra trayectoria, financiación, investigaciones y propuestas de cada aspirante mediante escaneo de publicidad o búsqueda por nombre.

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
10:14 p. m.
Una nueva plataforma digital llamada Rayos X ofrece a los ciudadanos de Bogotá información detallada sobre los candidatos a la Cámara de Representantes antes de ejercer su voto.

La herramienta, desarrollada en alianza con la Fundación para el Estado de Derecho Pro Bogotá y Transparencia por Colombia, está disponible haciendo clic aquí

¿Cómo ver los perfiles de candidatos a la Cámara?

La plataforma presenta tres modalidades de búsqueda para facilitar el acceso a la información.

  • Escanear directamente una imagen de la publicidad política del candidato
  • Buscar por nombre específico o partido político
  • Consultar una lista completa con fotografías, nombres, partidos y números del tarjetón de todos los aspirantes.

Una vez seleccionado el candidato, la herramienta despliega un perfil completo que incluye la trayectoria política y profesional del aspirante.

La información se organiza en tres secciones fundamentales que permiten a los ciudadanos tomar decisiones informadas.

Lo que puede ver a través de la plataforma Rayos X

La primera pestaña muestra la financiación reportada en Cuentas Claras, detallando los ingresos y gastos de la campaña del candidato.

Esta transparencia económica permite a los votantes conocer el origen de los recursos y cómo se están utilizando durante el proceso electoral.

La segunda sección presenta las investigaciones activas que pudiera tener el candidato en instancias como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría o el Consejo Nacional Electoral. Esta información incluye tanto investigaciones penales como disciplinarias en curso.

La tercera pestaña, denominada "Apuestas por Bogotá", contiene las banderas políticas y propuestas clave que cada candidato incluye en su programa de campaña, permitiendo a los electores comparar las propuestas de diferentes aspirantes.

¿Hay medidas de seguridad en Bogotá para las elecciones 8 de marzo?

En cuanto a las medidas de seguridad para la jornada electoral, las autoridades distritales han dispuesto un dispositivo de más de doce mil uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con funcionarios del distrito.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que hay: "Una alerta especial y particular no hay, concreta, siempre ha habido un riesgo, siempre ha habido una amenaza sobre Bogotá de diferentes actores y por eso estamos alertas, por eso hay un despliegue entre el 13º Brigada y Policía Metropolitana cercana a los doce mil efectivos uniformados".

Las autoridades han priorizado puntos con alta concentración de mesas de votación, como Corferias, con 250 mesas y un potencial electoral de trescientas sesenta y cinco mil personas, la Plaza de Bolívar, los parques fundacionales de Suba y Usaquén, y el centro comercial Unicentro.

Se habilitarán 20 puestos de mando unificados, uno por cada localidad, para atender cualquier irregularidad. Los ciudadanos pueden reportar anomalías en las mesas de justicia ubicadas en los puestos de votación, a través de la herramienta Uriel del Ministerio del Interior, o mediante la línea 123.

