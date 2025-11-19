CANAL RCN
Colombia

Violento ataque en Jambaló: disidencias de 'Iván Mordisco' arremetieron contra estación de policía

Los atacantes llegaron al casco urbano vestidos de camuflado y ordenaron a los habitantes evacuar sus viviendas.

noviembre 19 de 2025
12:13 p. m.
En la mañana de este miércoles 19 de noviembre, hombres armados pertenecientes a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco atacaron la estación de Policía de Jambaló, en el nororiente del departamento.

De acuerdo con los reportes iniciales, los atacantes llegaron al casco urbano vestidos de camuflado, ordenaron a los habitantes evacuar las viviendas cercanas y lanzaron disparos y explosivos contra los uniformados que permanecían atrincherados en el puesto policial. El ataque comenzó hacia las 5:35 de la mañana y se prolongó durante varias horas.

Hostigamientos en otros municipios

Desde la madrugada de este miércoles también se registraron hostigamientos en los municipios de Corinto, Padilla y Silvia, lo que incrementó la tensión en la región.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emitió una alerta en la que advirtió sobre el temor de la población, la interrupción de actividades y el riesgo para viviendas, sedes educativas y procesos comunitarios.

“La población reporta temor, interrupción de actividades y riesgo para viviendas, sedes educativas y procesos comunitarios”, señaló la organización indígena.

Minutos después, el CRIC emitió una segunda alerta confirmando que los hostigamientos se habían extendido al municipio de Silvia. Según la organización, estos hechos responderían a órdenes directas de las estructuras criminales bajo el mando de Iván Mordisco.

Contexto de violencia en el Cauca

El ataque en Jambaló se suma a una serie de acciones violentas atribuidas a las disidencias en el Cauca, donde las comunidades indígenas y campesinas han denunciado constantes amenazas, enfrentamientos y afectaciones a la vida cotidiana.

 

