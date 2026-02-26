Conductor en Cajicá pasó varias veces su camión sobre un perrito hasta matarlo: todo quedó en video

Hay indignación en Cajicá, municipio de Cundinamarca cercano a Bogotá, tras conocerse las imágenes de un nuevo caso de maltrato animal.

Las cámaras de seguridad del sector de Capellanía registraron el momento en que un hombre, al volante de un camión de acarreo, atropelló no una sino varias veces a un perro en plena vía pública, hasta causarle la muerte.

Video captó como un hombre atropelló varias veces a un perro en Cajicá

En el video se observa cómo el vehículo gira por una de las cuadras y arrolla al animal. No se trató de un hecho aislado o accidental. Las imágenes muestran que el camión pasó repetidamente sobre el perro.

El impacto quedó grabado desde distintos ángulos del circuito de vigilancia.

Minutos después, el conductor descendió del vehículo, pero en lugar de auxiliar al animal, lo levantó y lo subió a la parte trasera del camión.

Tras arrollarlo, lo levantó y abandonó en una zona boscosa hasta su muerte

El seguimiento de las cámaras permitió establecer que el hombre se dirigió hacia una zona boscosa, donde dejó al perro sin brindarle ayuda. Allí, según lo registrado, el animal murió.

Desde la administración municipal rechazaron los hechos. Wilson Halaby, secretario de Seguridad de Cajicá, manifestó:

Desde la administración municipal rechazamos este tipo de conducta y es por esto que esperamos de parte de la justicia una sanción ejemplar para este ciudadano.

Autoridades ubicaron al sujeto, pero ¿qué pasó con él?

Gracias al monitoreo del sistema de videovigilancia, las autoridades lograron ubicar el vehículo involucrado. Cuando el conductor intentaba tomar una de las vías principales del municipio, fue interceptado y capturado por la Policía.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, posteriormente quedó en libertad y continuará vinculado a la investigación mientras avanzan las actuaciones judiciales.