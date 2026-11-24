La defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó de manera contundente el atentado con carro bomba ocurrido en la noche de este lunes en Villavicencio, hecho que generó preocupación por el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas del país y que dejó 23 personas heridas.

Durante una declaración pública, la funcionaria expresó un “rechazo enérgico” frente a la explosión registrada en inmediaciones de la Gobernación del Meta y pidió a los grupos armados respetar a la población civil y abandonar el uso de métodos violentos.

“Pedirle a los actores armados que respeten el principio de distinción, que abandonen el uso de artefactos explosivos” y cesen las acciones que “atacan a la población directamente”, manifestó Marín.

Llamado a los grupos armados

La defensora insistió en que ataques como el ocurrido en Villavicencio vulneran principios fundamentales del derecho internacional humanitario y ponen en riesgo a civiles que no participan en el conflicto armado.

Según explicó, resulta indispensable que las organizaciones ilegales abandonen prácticas como el uso de explosivos en zonas pobladas, debido al impacto que generan sobre la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

Marín advirtió que la protección de la población debe ser una prioridad en cualquier estrategia de seguridad y señaló que los efectos de la violencia están alcanzando cada vez más los centros urbanos del país.

Alerta por expansión de la violencia hacia las ciudades

La jefe del Ministerio Público también aseguró que la situación de orden público viene mostrando señales de deterioro desde hace varios años. Recordó que la Defensoría del Pueblo ha alertado desde 2019 sobre la expansión de los grupos armados en diferentes regiones del territorio nacional.

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“La situación se está deteriorando”, afirmó la defensora, al señalar que en los últimos meses no se han evidenciado mejoras significativas en materia de seguridad.

Asimismo, sostuvo que la medición de los resultados no debe limitarse a los golpes operacionales contra las estructuras ilegales, sino a la capacidad real del Estado para proteger a la ciudadanía. En ese sentido, alertó que la violencia está llegando a las principales ciudades del país.

Como ejemplo, mencionó el atentado en Villavicencio y los recientes hechos registrados en Cúcuta. “Ayer Villavicencio, también en Cúcuta por primera vez tenemos un ataque con drones y explosivos en una ciudad principal”, indicó.

La defensora pidió analizar los impactos que estas acciones tienen sobre la población civil y advirtió sobre los riesgos derivados de la reacción de grupos armados que se sienten desafiados por las acciones de las autoridades.