¿Qué se sabe sobre la explosión en un laboratorio de coca en la frontera con el Ecuador?

La explosión de un laboratorio de producción de cocaína en la vereda Inda Sabaleta, zona rural de Tumaco, sobre la medianoche del viernes, 23 de enero, deja un saldo de nueve personas fallecidas y ocho heridas.

De acuerdo con declaraciones realizadas por el secretario de Gobierno del departamento, Fredy Andrés Gámez, a Noticias RCN: “Un incendio producido en un laboratorio artesanal ocasionó el siniestro. Pero es materia de investigación qué pudo haber iniciado ese incendio”.

RELACIONADO Heridos por explosión en laboratorio de coca en Nariño se encuentran fuera de peligro

¿Cuál es el estado de las personas heridas durante el siniestro?

Aunque el caso es materia de investigación, todo apunta a que la manipulación inadecuada de los químicos inició el fuego que, a su vez, provocó la explosión.

Tras el estallido, al lugar, ubicado en territorio indígena awá, llegaron unidades de atención de emergencias y trasladaron a los heridos a hospitales del municipio de Tumaco, en donde tratan de estabilizarlos para ordenar su remisión a centros especializados en Pasto.

“Al hospital San Andrés ingresaron seis heridos con quemaduras de segundo y tercer grado de complejidad. Todos ellos de sexo masculino y en edades entre los 21 y 22 años”, explicó su gerente, Marilyn Rosales.

A la fundación Hospital San Pedro, en la capital del departamento, se espera que lleguen en las próximas horas algunos de los heridos, que tienen quemaduras en el 70% de su cuerpo.

Una tragedia en medio de la crisis:

La explosión ocurrió cerca de la frontera con el Ecuador, país que impuso una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas por la “falta de reciprocidad” en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal del Gobierno Petro en límites entre ambos países.

En respuesta, el Ministerio de Comercio anunció aranceles recíprocos sobre 20 productos provenientes del Ecuador y el Ministerio de Minas y Energía la suspensión de la venta de energía al vecino país.

Sin embargo, el presidente Petro cuestionó lo ocurrido, en un mensaje publicado en sus redes sociales: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? Eso suena a traición, eso suena a mentira”.