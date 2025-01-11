Balance de movilidad durante la noche de Halloween en Bogotá

La noche de Halloween en Bogotá transcurrió sin víctimas fatales en las vías, según el balance entregado por la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, quien destacó el cumplimiento de las medidas de restricción vehicular.

Movilidad durante la noche de Halloween en Bogotá

A través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, la funcionaria informó que durante la madrugada del 1 de noviembre no se registraron muertes por siniestros viales en la capital.

También compartió que se logró una notable reducción en los indicadores de siniestralidad frente al mismo periodo del año anterior, con 66% menos muertes por accidentes de tránsito, 62% menos personas heridas y 55% menos de siniestros viales en total.

“El buen comportamiento en las vías y el cumplimiento de las normas demuestra buenos resultados. Entre todos hicimos posible que Bogotá viviera una noche de Halloween más segura y tranquila”, expresó la secretaria en su publicación.

Las autoridades de movilidad destacaron además el trabajo coordinado con la Policía Metropolitana de Bogotá y los agentes de tránsito, quienes realizaron controles en distintos puntos de la ciudad para prevenir excesos de velocidad, conducción en estado de embriaguez y maniobras peligrosas.

Cabe mencionar que el alcalde, Carlos Fernando Galán, anunció días antes unas restricciones para la circulación de motocicletas y parrilleros durante el fin de semana de Halloween.

Restricciones de movilidad durante Halloween causaron protestas en Bogotá

Esto, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad ciudadana en medio de más de 40 eventos programados, entre ellos el concierto de Shakira.

La medida, vigente hasta el 3 de noviembre, generó bloqueos y protestas de motociclistas desde las primeras horas del jueves 30 de octubre, causando graves afectaciones a la movilidad en vías principales como la Autopista Sur, la Avenida de las Américas, la NQS y la Autopista Norte. Según TransMilenio, más de 1 millón de usuarios resultaron afectados.