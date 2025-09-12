CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué sigue tras el cierre de inscripciones para aspirar al Congreso de la República? Hay 3.231 candidatos

En comparación con las elecciones del 2022, se registró un incremento de 14% en el número de candidatos inscritos.

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
12:39 p. m.
El lunes, 8 de diciembre, finalizó el plazo de inscripción para los aspirantes al Congreso de la República. A la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial (los 32 departamentos y Bogotá), se presentaron 1.671 candidatos; un 25% más que en las elecciones de 2022.

Y al Senado de la República se presentaron 1.097 candidatos, 194 más que en el 2022, para un total de 3.231 candidatos en el 2025, frente a los 2.824 del 2022. Una variación de 14%.

Llama la atención, según el registrador delegado en materia electoral, Jaime Hernando Suárez, que más del 90% de los candidatos se inscribieron sin necesidad de acudir a la sede de la Registraduría, gracias a una plataforma que permite hacer el proceso en línea.

Lo que, de acuerdo con Suárez, provocó que “por primera vez las sedes de la Registraduría el día de cierre de inscripción de candidatos estuvieran prácticamente vacías. Tanto los partidos políticos, como los grupos significativos de ciudadanos, los movimientos sociales, las coaliciones y los candidatos fueron juiciosos en el uso de la plataforma (..) que fue un éxito, no falló en ningún aspecto”.

¿Qué sigue ahora que el proceso de inscripción de aspirantes finalizó?

El registrador delegado en materia electoral explicó en declaraciones entregadas a Noticias RCN que “lo que viene, a partir de hoy, 9 de diciembre, y hasta el 15 de diciembre, es la modificación de las listas y los candidatos. Los partidos, movimientos políticos y coaliciones pueden modificar los candidatos que no aceptaron la candidatura. No es obligatorio ser candidato en Colombia, ellos tienen que aceptar la candidatura y quienes ya aceptaron pueden renunciar y los partidos, movimientos políticos o coaliciones pueden reemplazarlos”.

De igual manera, los ciudadanos que no hayan inscrito su cédula para las elecciones legislativas podrán hacerlo hasta el próximo 8 de enero o el 31 de marzo, para las elecciones presidenciales del 2026.

Bajo la administración del actual registrador, Hernán Penagos, se implementó una herramienta para que ciudadanos colombianos que viven en el exterior puedan realizar la inscripción desde su celular, mediante un proceso de autenticación facial, entendiendo que muchos deben trasladarse en avión o durante horas por tierra al consulado más cercano.

Y para asegurar el desarrollo de las elecciones en el territorio nacional, la Registraduría ha estado realizando encuentros regionales para evaluar el proceso de consultas y elecciones de Concejos Municipales, para implementar nuevas mejoras y trazar los lineamientos del año electoral 2026:

“La seguridad en Colombia no le compete a la Registraduría, pero estamos trabajando en ello, a través de la Comisión de Coordinación y Seguimiento al Proceso Electoral, en cabeza del presidente de la República y el ministro del Interior. En lo que más insistimos es en solicitar seguridad para los puestos de votación, los jurados de votación que van a ser cerca de 800.000 ciudadanos colombianos”, indicó Suárez.

