Sergio Fajardo no se inscribió a las consultas interpartidistas: “No son el camino”

En horas de la tarde de este lunes 8 de diciembre, a través de un comunicado, el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, anunció que no participará en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

Fajardo explicó que “la situación de Colombia requiere un gobierno que represente no solo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda, hasta la derecha”.

Las consultas NO son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado.

¿Por qué Sergio Fajardo no irá a la consulta interpartidista?

Fajardo indicó que “el centro existe, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva mayoría”.

Aseguró que respeta a las personas que van a participar en consultas.

Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión.

Abrió la puerta a la posibilidad de “reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”.

La propuesta de Sergio Fajardo, tras confirmar que no va a consulta

Sergio Fajardo indicó que su propuesta parte de que “el futuro que el país necesita no se construye desde la lógica de unos contra otros".

El enemigo de los colombianos no son los colombianos mismos; nuestros verdaderos adversarios son la corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal que afecta barrios y regiones.