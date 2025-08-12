CANAL RCN
Colombia

Sergio Fajardo no se inscribió a las consultas interpartidistas: “No son el camino”

El precandidato presidencial explicó las razones por las que tomó la decisión de unirse al grupo de los radicales que también declinaron esta opción.

Sergio Fajardo no se inscribió a la consulta interpartidista: “Hay otras alternativas”
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este lunes 8 de diciembre, a través de un comunicado, el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, anunció que no participará en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

Fajardo explicó que “la situación de Colombia requiere un gobierno que represente no solo a personas del llamado centro, sino a personas moderadas desde la izquierda, hasta la derecha”.

Las consultas NO son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado.

Así es como votantes podrán compartir propuestas y hacerle preguntas a Sergio Fajardo durante campaña
RELACIONADO

Así es como votantes podrán compartir propuestas y hacerle preguntas a Sergio Fajardo durante campaña

¿Por qué Sergio Fajardo no irá a la consulta interpartidista?

Fajardo indicó que “el centro existe, pero no es suficiente. Necesitamos una nueva mayoría”.

Aseguró que respeta a las personas que van a participar en consultas.

Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión.

Abrió la puerta a la posibilidad de “reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”.

Sergio Fajardo: “En mi vida no ha habido, no hay ni habrá un Armando Benedetti”
RELACIONADO

Sergio Fajardo: “En mi vida no ha habido, no hay ni habrá un Armando Benedetti”

La propuesta de Sergio Fajardo, tras confirmar que no va a consulta

Sergio Fajardo indicó que su propuesta parte de que “el futuro que el país necesita no se construye desde la lógica de unos contra otros".

El enemigo de los colombianos no son los colombianos mismos; nuestros verdaderos adversarios son la corrupción, los radicalismos, los odios, las venganzas, el lenguaje violento y la violencia criminal que afecta barrios y regiones.

El ataque del excontralor Carlos Felipe Córdoba a Sergio Fajardo por Hidroituango
RELACIONADO

El ataque del excontralor Carlos Felipe Córdoba a Sergio Fajardo por Hidroituango

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso

Cayó presunto abusador serial de Usme: robaba y agredía a sus víctimas

Cárcel La Picota

Este es el rostro del preso que se fugó de La Picota bajo la modalidad de ‘cambiazo’

Bogotá

Agéndate: esta es la programación del Jardín Botánico de Bogotá para diciembre

Otras Noticias

Liga BetPlay

Estos son los clubes clasificados a Libertadores y Sudamericana tras el final de los cuadrangulares

Se definieron a los clasificados a la gran final del fútbol colombiano y la tabla de reclasificación dejó casi todo listo para los torneos Conmebol 2026.

Francia

Localidad francesa ofrece 1.000 euros a mujeres que den a luz para evitar cierre

La iniciativa se enmarca en un escenario de declive de la natalidad en Francia y en la Unión Europea.

Tecnología

Estos son los audífonos con IA que ajustan el sonido y cancelan el ruido exterior

Automovilismo

Inmovilizarán más de 20.000 vehículos que aparezcan en este listado de la Secretaría de Movilidad

Cuidado personal

Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas