¿Las Farc de 'Iván Mordisco' son disidencias o desertores? Esto se sabe del nuevo proceso de paz

Las disidencias y deserciones son fenómenos que se presentan en un proceso de paz o al interior de cualquier grupo armado. Pero, es válido aclarar las diferencias entre estos. Por un lado las disidencias son anclajes de pocos mandos con alguna fracción de combatientes, por otro lado, las deserciones es un término netamente militar y, por lo general es una acción tomada por voluntad propia y que deja a esa persona por fuera de los reglamentos establecidos del grupo armado.

La disidencias de las Farc son organizaciones armadas conformadas por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, (Farc - EP) quienes no se acogieron al acuerdo de paz entablado entre el Gobierno Nacional y las Farc. Entonces básicamente las disidencias son grupos que se toman el control de algunos territorios del país, pro no tienen reconocimiento político del gobierno colombiano.

En el caso participar de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, el lunes 13 de marzo el presidente Gustavo Petro anunció que se dará inicio a un nuevo proceso de paz con esta disidencia en aras de lograr la 'paz total'.

Pero, ¿qué son estas disidencias?, ¿cuándo se conformaron? Para eso es importante saber quién fue Iván Mordisco y cuál fue su accionar delictivo en el país. Su nombre de pila era Néstor Gregorio Vera Fernández, por muchos años delinquió en las Farc y no quiso someterse a los diálogos de paz, por lo que se declaró en contra del Gobierno y se unió a las mencionadas disidencias combatiendo en varios departamentos del país, entre estos, Guaviare, Vaupés y Vichada.

Su trayectoria en este mundo fue extensa. Inició como guerrillero raso, luego se especializó como francotirador y experto en el mundo de los explosivos. Llegó además a tener puestos o roles importantes. Del 2012 al 2016 estuvo al mando del Frente 1 de las Farc-EP Armando Ríos con la captura de Gerardo Aguilar, alias Cesar en el año 2009 y sustituyó a Marco Fidel Suárez, alias Kokoriko.

Su historial criminal acabó junto con su muerte. El 15 de julio de 2022 fuentes de inteligencia de la Fuerza Pública confirmaron su muerte, la cual se dio mientras fue acorralado en la vereda Santa Rita de San Vicente del Caguán en el Caquetá. Por su paradero las autoridades entregaban una recompensa de hasta $3.000 millones de pesos.

La historia de esta disidencia

El grupo ilegal dirigido por Iván Mordisco quien como se mencionó anteriormente comandó la disidencia del Frente 1 que tiene presencia en Guaviare, Vaupés y Vichada y, tiene un aproximado de 400 integrantes. En mayo de 2022 cuando murió Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, Iván Mordisco asumió el liderazgo de estas disidencias. Meses después las fuerzas del Ejército atacaron uno de los campamentos y días después, exactamente el 15 de julio se confirmó que entre los muertos estaba Mordisco.

Al tomar la posesión del Frente 1 de las Farc durante varios años reiteró que no estaba de acuerdo con el proceso de paz. Declaró en repetidas ocasiones que no iba a desmovilizarse y en una misiva enviada al Secretariado de las Farc en Cuba reafirmaba que no entregaría las armas ni se desmovilizaría, además, invitaba a que no estuviera de acuerdo con el proceso de paz. Por esta y otras declaraciones, Iván Mordisco no solo fue el primer comandante en disidencia, sino que se catalogó como una de los más importantes del sur del país.

Actividad criminal

Desde el año 2012 lideró el frente de las Farc y desde entonces propició el desarrollo de actos delictivos en algunas regiones del país:

1. 2016: extorsión a campesinos, comerciantes y agricultores, además se les presiona para que aumentará la siembra, transformación y tráfico de coca en Guaviare.

2. 2017: dio la orden de realizar asonadas contra la Fuerza Pública, ataques con aparatos explosivos, secuestro y asesinatos de civiles en Guaviare.

Sus movimientos

En el caso puntual de San José del Guaviare sus movimientos han sido por el río Guaviare, cerca de poblaciones como: Puerto Alegre, Charras, Barranco Colorado, Puerto Alvira y Mocuare.

Sus enemigos

La Segunda Marquetalia liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez se ha enfrentado en un par de ocasiones con las disidencias de Iván Mordisco en el intento de coopera los espacios y economías criminales.