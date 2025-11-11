CANAL RCN
¿Qué tan comunes son los accidentes de avión con aves como el ocurrido en vuelo Popayán-Bogotá?

En la tarde del lunes, 10 de noviembre, un vuelo de la aerolínea Avianca tuvo que aterrizar de emergencia, luego de que un ave golpeara el motor izquierdo de la aeronave.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
08:33 a. m.
En videos compartidos en redes sociales se percibe el miedo de los pasajeros del vuelo AV4892, que cubría la ruta Popayán – Bogotá, luego de que un ave impactara el motor izquierdo de la aeronave y la obligara a aterrizar de emergencia en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira.

Aunque una de las turbinas se vio envuelta en fuego, el aterrizaje se realizó sin contratiempos y los pasajeros, al igual que el personal de vuelo, resultaron ilesos, gracias a la reacción rápida de la tripulación, que adoptó el protcolo de emergencia establecido para estos casos.

Según explicó en diálogo con Noticias RCN el capitán Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), “hay un alto índice de impacto con aves en la estructura de la aeronave. Lamentablemente, el día de ayer, el impacto afectó a uno de los motores, pero es más frecuente de lo que se habla en las redes sociales y en las noticias”.

Accidentes con aves ¿Pueden evitarse?

Si bien la reacción de los pilotos del vuelo AV4892 fue clave para garantizar la seguridad de los pasajeros, el capitán Villa insiste en que los encuentros con aves pueden evitarse:

“El trabajo conjunto de las autoridades locales y del Gobierno es importante para mitigar el riesgo por aves en sectores del despegue y aproximación de las aeronaves. Ese trabajo conjunto es muy importante y debe ser más proactivo que reactivo”.

Seguridad aérea en Colombia ¿En qué está fallando el país?

También, en el transcurso de este lunes, 10 de noviembre, una avioneta que transportaba a funcionarios de la Registraduría en la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú se accidentó. Aunque, a diferencia del Vuelo Bogotá – Popayán, ninguno de sus ocupantes sobrevivió.

El capitán Villa lamentó la noticia y advirtió que se debe esperar a “las investigaciones de las autoridades correspondientes”, para sacar conclusiones sobre el caso.

Mientras, insistió en que “son primordiales los equipos de navegación área, el entrenamiento y la contratación del personal necesario para la operación. En el caso de los controladores, es importante tener el grupo de controladores necesario para la operación, mantener estas inversiones de manera sistemática en el tiempo y las pistas de aterrizaje necesitan una inversión importante en infraestructura y mantenimiento”.

