CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué viene ahora para Iván Cepeda tras ganar la consulta del Pacto Histórico?

El precandidato presidencial tendrá que esperar un crucial decisión del Consejo Nacional Electoral.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
07:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de obtener la victoria en la consulta interna del Pacto Histórico, Iván Cepeda se prepara para una nueva etapa política que ahora se enmarca en la incertidumbre.

Macabro hallazgo: descubrieron finca donde trituraban e incineraban huesos para fabricar insumos en Huila
RELACIONADO

Macabro hallazgo: descubrieron finca donde trituraban e incineraban huesos para fabricar insumos en Huila

Aunque su triunfo lo posiciona como el candidato más fuerte dentro de la coalición, su futuro inmediato depende del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué viene ahora para Iván Cepeda?

El debate jurídico sobre la naturaleza de la consulta ya comenzó a tomar fuerza. Según explicó Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, lo que se definió recientemente fue:

Un precandidato que aspira a participar en la consulta interpartidista en el mes de marzo, para poder llegar a la primera vuelta presidencial con mucho más apoyo.

Sin embargo, el exfuncionario advierte que será el CNE el encargado de establecer si esa posibilidad es jurídicamente viable.

La decisión será clave, pues de ella depende si Cepeda podrá presentarse en la consulta del Frente Amplio, programada para marzo del próximo año, o si tendrá que competir directamente en la primera vuelta presidencial de manera individual.

¿Se esperaba el triunfo de Iván Cepeda?

Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, los resultados no generaron sorpresa alguna:

Cuando uno mira los pronósticos, el mercado estaba estimando que el candidato Iván Cepeda iba a ser el ganador de forma contundente, como en efecto lo fue.

Vehículo arrolló brutalmente a cuatro contratistas del Metro de Medellín en la madrugada: esto se sabe
RELACIONADO

Vehículo arrolló brutalmente a cuatro contratistas del Metro de Medellín en la madrugada: esto se sabe

De acuerdo con Mejía, el comportamiento electoral del Pacto Histórico mantiene una línea constante respecto a procesos anteriores:

La votación fue buena y similar a la que había obtenido hace cuatro años para las listas del Congreso.

En ese sentido, explicó que los resultados se ajustan a las proyecciones de continuidad del proyecto político que representa el actual gobierno.

Sin embargo, el economista advirtió que el verdadero punto de inflexión llegará cuando se conozca la decisión del Consejo Nacional Electoral.

Ahora queda la duda si el candidato Iván Cepeda podrá medirse en la consulta interpartidista del Frente Amplio en marzo o si tendrá que llegar de manera individual a la primera vuelta del próximo año. Eso determinará mucho cómo le irá al mercado con este triunfo, que por ahora representa una señal de estabilidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Con IA y traición entre ellos: así cayeron cinco personas que querían salir del país con droga

Ejército Nacional

La Armada de Colombia abre convocatoria para jóvenes: requisitos, fechas y beneficios del servicio militar

Narcotráfico

Alarma en Bogotá por el aumento del consumo de drogas: preocupa el crecimiento del 'Tusi'

Otras Noticias

Google

Google busca trabajadores en Bogotá: estos son las vacantes que se ofrecen

Conozca las diferentes vacantes para trabajar en el gigante tecnológico a nivel mundial.

Artistas

Desgarrador: reconocida presentadora confirmó la muerte de su bebé

El bebé nació, pero a los 15 minutos presentó complicaciones y se quedó sin signos vitales.

Liga BetPlay

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares

Artistas

¡Bombazo! Karina García y Yina Calderón volverán a estar frente a frente durante las 24 horas

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones