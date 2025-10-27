¿Qué viene ahora para Iván Cepeda tras ganar la consulta del Pacto Histórico?

Después de obtener la victoria en la consulta interna del Pacto Histórico, Iván Cepeda se prepara para una nueva etapa política que ahora se enmarca en la incertidumbre.

Aunque su triunfo lo posiciona como el candidato más fuerte dentro de la coalición, su futuro inmediato depende del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué viene ahora para Iván Cepeda?

El debate jurídico sobre la naturaleza de la consulta ya comenzó a tomar fuerza. Según explicó Alfonso Portela, exregistrador delegado en lo electoral, lo que se definió recientemente fue:

Un precandidato que aspira a participar en la consulta interpartidista en el mes de marzo, para poder llegar a la primera vuelta presidencial con mucho más apoyo.

Sin embargo, el exfuncionario advierte que será el CNE el encargado de establecer si esa posibilidad es jurídicamente viable.

La decisión será clave, pues de ella depende si Cepeda podrá presentarse en la consulta del Frente Amplio, programada para marzo del próximo año, o si tendrá que competir directamente en la primera vuelta presidencial de manera individual.

¿Se esperaba el triunfo de Iván Cepeda?

Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, los resultados no generaron sorpresa alguna:

Cuando uno mira los pronósticos, el mercado estaba estimando que el candidato Iván Cepeda iba a ser el ganador de forma contundente, como en efecto lo fue.

De acuerdo con Mejía, el comportamiento electoral del Pacto Histórico mantiene una línea constante respecto a procesos anteriores:

La votación fue buena y similar a la que había obtenido hace cuatro años para las listas del Congreso.

En ese sentido, explicó que los resultados se ajustan a las proyecciones de continuidad del proyecto político que representa el actual gobierno.

Sin embargo, el economista advirtió que el verdadero punto de inflexión llegará cuando se conozca la decisión del Consejo Nacional Electoral.